Ein Kunstkalender der besonderen Art

„Juwelen der Erde“, so der Titel eines Kalenders, den Walter Blum, Künstler in Kanzach, für das Jahr 2024 herausgegeben hat.

Seit Jahren beschäftigt er sich in seinen künstlerischen Arbeiten mit Insekten: macht Fotos, sammelt tote Tiere, nimmt sie mit nach Hause um sie dort zu malen und zu zeichnen. So entstand im Laufe der Zeit eine ordentliche Sammlung dieser „Juwelen der Erde“, wie die Besucherin einer seiner Ausstellungen die Insekten nannte. So schmücken Kopfhornschröter, Postillon, Speckkäfer, Alpenbock, Blauer Laufkäfer und noch viele mehr eine ganze Wand in der Wohnung.

Um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren, hat er sich entschlossen, mit dem Büro „ds-Fotografik/Gestaltung“ von Steffen Dietze in Biberach einen Kalender heraus zu geben. Entstanden ist ein Kunstkalender der ganz besonderen Art. Die Abbildungen, vergrößert auf das Format DIN A 3 lassen die Striche, Punkte, Farbaufträge, Arbeitsspuren überhaupt erkennen, die während der Arbeit entstanden sind. Die Tiere beeindrucken durch ihre Formen und ihre Farbigkeit, die Walter Blum genau studierte und wundervoll wiedergibt.

Neben der künstlerischen Arbeit mit Insekten geht es ihm insbesondere um den Naturschutz. So ist einerseits seine Absicht, die Menschen auf die Schönheit und Wichtigkeit der Insekten in der Natur aufmerksam zu machen, andererseits für den Erhalt ihrer Lebensräume zu werben. So war es ihm eine Selbstverständlichkeit, sich am Volksantrag „Ländle leben lassen ‐ Flächenfraß stoppen“ zu beteiligen und: pro verkauftem Kalender geht ein Euro an den Nabu Bad Buchau für seinen Einsatz zum Erhalt natürlicher Lebensräume, schreibt der Künstler in seiner Pressemitteilung.

Erhältlich ist der Kalender für 25 Euro im Buchhandel in Bad Schussenried, Bad Buchau, Bad Saulgau, Riedlingen, Biberach und Sigmaringen.