Ein gutes Händchen für Kampfsport und Kinder

Die Taekwondo Union Baden–Württemberg (TUBW) hat auf ihrer letzten Mitgliederversammlung Kai Penteker von der SRH Fernhochschule in Riedlingen zum neuen Jugendreferenten gewählt. Das teilt die Hochschuleinrichtung mit.

Seit Jahren betreut Penteker Spitzensportler, wie zum Beispiel Robin Gosens, seines Zeichens deutscher Nationalspieler und Spieler bei Inter Mailand, an der SRH Fernhochschule. Doch am liebsten steckt am liebsten selbst im weißen Teakwondo–Anzug und vermittelt Fertigkeiten und Wissen an junge Menschen. In seiner neuen Funktion als Jugendreferent wird er in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Sportler und der Jugendarbeit im Verband übernehmen. „Ich bin sehr stolz und dankbar für das Vertrauen, das mir die Mitglieder der TUBW entgegengebracht haben“, wird Penteker in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich darauf, mit jungen Menschen zu arbeiten und Verantwortung für ihre Entwicklung zu übernehmen.“

Als Jugendreferent wird Penteker eng mit anderen Organisationen und Verbänden zusammenarbeiten, um die Interessen der jungen Mitglieder zu fördern und zu vertreten. Er wird die Stimme der jungen Mitglieder im Verband sein und sich dafür einsetzen, dass ihre Anliegen gehört werden. „Meine Aufgabe als Jugendreferent wird es sein, Programme und Initiativen zu erarbeiten, die die Entwicklung von jungen Sportlern unterstützen und fördern“, sagte Penteker.