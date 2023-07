Ein Friedinger ging in die Motorgeschichte ein

Neben der Tatsache, dass die Keimzelle der so erfolgreichen Fahrrad– und Motorradproduktion NSU Neckarsulm einst ihre Wurzeln in Riedlingen hatte, gibt es noch eine Geschichte, die staunen lässt. 2012 wurde eine Straße im Wohngebiet „Auf der Klinge“ nach Fidelis Böhler benannt. Böhler wurde 1887 in Friedingen geboren und ging in die Motorgeschichte ein wegen seiner Konstruktion „Hanomag 2/10 PS“, auch „Kommissbrot“ genannt.

Einmannauto erfunden

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte der Friedinger sein Konstruktionsbüro nach Riedlingen in die Neue Unlinger Str. 8 und hatte eine Werkstatt in der Alte Poststraße 2. Hier entstand sein Einmannauto, „Monoplace“, das aber über den Prototyp mangels Investoren nicht hinauskam.

Böhler machte eine Mechanikerlehre bei Zeppelin in Friedrichshafen und besuchte dann das Technikum in Konstanz. Die Anstellung um 1910 bei den NSU–Werken in Neckarsulm in der Motorradkonstruktion und die Einrichtung und Leitung einer Filiale in Düsseldorf waren für ihn der berufliche Einstieg in die Motorbranche. Aus jener Zeit bleiben zwei Fotos erhalten, die die enge Verbindung Böhlers zu NSU zeigen.

Kriegsbefreiung hat ihren Preis

Böhler musste 1913 zum Militär einrücken und konnte nach Reklamation durch NSU 1915 in Neckarsulm mit der Konstruktion eines zweisitzigen Motordreirades beginnen. Die Großzügigkeit des Militärs hatte jedoch ihren Preis: Aus dem Zivilfahrzeug wurde durch ein rückseitig aufmontiertes Maschinengewehr ein Kriegsgerät. (Schwäbische Zeitung zum 100. Geburtstag 1987). Fidelis Böhler starb am 11. August 1954 in Fellbach und wurde auf Wunsch in seiner Heimat Riedlingen beigesetzt.