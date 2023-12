Vor 90 Jahren wurde Adolf Hitler durch Reichspräsident Paul v. Hindenburg zum neuen Reichskanzler ernannt. „Unsere beiden großen deutschen Männer der Jetztzeit, Hindenburg und Hitler“, sollten im öffentlichen Bereich auch entsprechend gewürdigt werden, stand in der Zeitung. Ein Akt diesbezüglich war die Umbenennung der „Bahnhofstraße“ in „Hindenburgstraße“ auf Antrag des Fraktionsvorsitzenden der NSDAP und späteren Ortsgruppenleiters, Gymnasiallehrer Stadtrat Ernst, nach dem Ableben v. Hindenburgs 1934.

Straßenbau kommt dazwischen

Beim Straßenbau Riedlingen-Uttenweiler musste der Brunnen an der Abzweigung Göffinger Straße weichen. „Die vorhandene Quelle wird jedoch von altersher von den Einwohnern der Stadt und der Umgebung viel begehrt und sollte deshalb wieder ein neuer Brunnen angelegt werden“, wird im Stadtrat festgestellt. Ein neuer Brunnen, etwas zurückgesetzt, sollte dann den Namen des Reichskanzlers Adolf Hitler bekommen, „womit sicherlich allseitig Freude bereitet würde“. Das Stadtbauamt hatte hierzu einen Entwurf gefertigt. Gleichzeitig holte die Verwaltung beim Oberamt die Genehmigung zur Benützung der beiden Namen Hindenburg und Hitler für die Vorhaben ein, was aber gar nicht erforderlich war. Wegen des Straßenbaus hatte sich der Brunnenbau verzögert und wurde dort nie realisiert.

Adolf-Hitler-Platz sollte gefälligeres Aussehen erhalten

Es wurde still um das Vorhaben, obgleich schon ein Stuttgarter Gartenarchitekt für die Planung der Anlage vor dem Progymnasium, das „eintönig und fad wie ein Fremdkörper als eine Art Backsteintempel“ dasteht und mit einem „nüchternen Eisengitter und feindlich abwehrenden Staketen umgeben“ ist, beauftragt. Der Eisenzaum wurde abgerissen, der „Adolf-Hitler-Platz“ sollte ein gefälligeres Aussehen erhalten“, berichtete die Riedlinger Zeitung. Anlass für die Neugestaltung des Platzes war der Neubau des Oberamts am Krankenhausweg (später Straßenbauamt). Das war 1939. „Vielleicht wäre es auch möglich, gelegentlich den schon längst geplanten Ausbau des Adolf-Hitler-Brunnens durchzuführen. Der Platz würde dann eine noch lebendigere Note erhalten“, war zu lesen.

Heute ein Natursteinbrunnen

Erst 1946 rückte das Brunnenvorhaben in der Anlage des Progymnasiums erneut in den Blickpunkt, wofür die Fa. Zeidler&Wimmel den Auftrag erhielt. Die Brunnenzier sollte ein Kunstwerk des Saulgauer Bildhauers Alfons Scheck in Form einer Märchenfigur sein. Es gibt keine Fotos von diesen Ausführungen. Heute steht am vorgesehenen Platz ein schlichter Natursteinbrunnen ohne Namen, architektonisch perfekt dem Gebäude angepasst. Er wurde im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Schulgebäudes Grabenstraße 2 errichtet.