Das große Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Riedlingen rückt näher. Ein Grund, das große Goletor an der Donaubrücke wieder einmal aufzustellen. Am Dienstag wurden die tonnenschweren Teile von den Helfern der Stadtmusik und des THW aufgebaut. Dann konnte der Verkehr durch den weit aufgerissenen Mund des Riesen in die Innenstadt rollen.

THW und Stadtmusiker packen an

Gegen 8 Uhr ragt am Dienstagmorgen der lange Arm des Schwerlastkrans über die Dächer der Altstadt. Die Zufahrt zur Innenstadt ist gesperrt. Der Traktor fährt mit dem ersten Teil des riesigen Goletors auf die Donaubrücke. Die Helfer des THW und der Stadtmusik stehen bereit, um das gigantische Monument der Riedlinger Fasnet zum sechsten Mal aufzubauen.

Es braucht schweres Gerät und viele Helfer, bis die einzelnen Teile sicher verankert sind. Das schwerste wiegt etwa zwei Tonnen. 15 THW’ler und zwölf Stadtmusiker packen beim Aufbau mit an. Was viel Zeit brauche, sei, die Teile passgenau auszurichten und sie im Brückenwiderlager zu verankern, erklärt Alexander Stöhr, Hauptverantwortlicher beim Zusammenbau.

Sobald mittels Kran etwas bewegt wird, muss die Brücke deshalb auch für die Fußgänger gesperrt werden. Sicherheit geht vor. Und Katharina und Lena vom THW brauchen viel Durchsetzungsvermögen, um die Passanten davon abzuhalten, unter den Aufbauarbeiten durchzumarschieren.

Ursprung des Tores liegt im Jahr 1956

Der Ursprung des monumentalen Tores liegt im Jahr 1956. Die Nordtangente war damals noch nicht gebaut. Der gesamte Verkehr rollte durch die Innenstadt, als die Idee des Goletors in Riedlingen diskutiert wurde. Auch wenn so manchem Narren das Ganze als eine Nummer zu groß erschien, war es damals wie heute: An der Fasnet ist für die Riedlinger Stadtgemeinschaft nichts unmöglich. Das 13,5 Meter hohe und zehn Meter breite Goletor wurde in Tag- und Nachtarbeit realisiert und aufgebaut.

Die Resonanz sei überwältigend und überraschend groß gewesen, schreibt Wolle Böck in einem Artikel für das Narrenjournal. In der Schwäbischen Zeitung konnte man lesen, das Narrentreffen müsse ein großes Ereignis sein, wenn das Symbol dieser Festtage in der ganzen westdeutschen Presse abgebildet werde. Sogar in die damals vier Jahre alte Bild-Zeitung hatte es das Goletor geschafft.

2005 wird es neu gebaut

Schwer beeindruckt war 1956 auch der damals elfjährige Jürgen Strang, der vor lauter Staunen über den Aufbau zu spät in die Schule kam und dafür Tatzen vom Lehrer bekam. Das 1956er Goletor wurde nach der Fasnet abgebrochen, das Holz anderweitig verarbeitet. Allerdings geisterte es über all die Jahre weiter durch die Köpfe der Narren. Sowohl Jürgen Strang als auch Rolf Kronenbitter machten sich dafür stark, dass es zum großen Narrentreffen 2005 neu und nachhaltig gebaut wurde. Die Stadtkapelle und die Narrenzunft waren Feuer und Flamme.

Ein effektives Zusammenspiel von Stadtbaumeister Johann Suck, Statiker Alexander Traub und Zimmerermeister Alexander Stöhr brachten das Werk in Gang. Wind, Regen, Schnee, Zuglasten mussten berechnet werden, Hausanschlüsse und Befestigungsmöglichkeiten an der Donaubrücke ausgekundschaftet werden. Nach einem Vorlauf wie bei einem Hausbau genehmigte die Baurechtsbehörde das Goletor. 2005 wurde es dann gleich zweimal aufgebaut, denn neben der Fasnet stand in Riedlingen auch die 750-Jahr-Feier an.

Mit Pinsel und Farbe ausgebessert

Zum sechsten Mal werde das Tor aufgebaut, wissen am Dienstag Richard Hierlinger und Jürgen Strang. Die beiden treffen am Absperrband an der Donaubrücke aufeinander. Hierlinger samt Team haben die Teile gleich nach dem Gallusmarkt vom Munidepot in Pflummern in die Markthalle gefahren und sind auch am Dienstag bei der Zulieferung im Einsatz. Strang hat das Tor in den vergangenen Monaten nochmals mit Pinsel und Farbe ausgebessert.

Um die Mittagszeit wird das zweitletzte Teil platziert. Es fehlt nur noch die Bürste, die den Helm des Riesen Goliaths schmückt. Das letzte Teil wackelt ganz schön im Wind. Der hat es den Aufbauern ein bisschen schwer gemacht. Aber sie haben das Tor ohne Zwischenfälle und in nicht einmal sechs Stunden aufgebaut. 2005 waren es über acht Stunden.

Nur die rollenden Augen müssen noch eingestellt werden. Noch schielt der Gole ein wenig. „Vielleicht hat er einen Schoppen zuviel?“, sagt einer der Aufsteller und grinst. Dann kann der Verkehr wieder rollen, das Narrentreffen kommen und die Besucher über das gigantische Tor staunen.