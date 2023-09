Duo B-Sides spielt im „Kreuz“

Nach dem letzten Biergarten-Event tritt das Duo B-Sides am Samstag, 30. September, im Gasthaus „Kreuz“. Das Akustik-Duo, bestehend aus Andi Diemer (Gesang, Gitarre) und Nico Strang (Schlagzeug) verspricht ein vielseitiges Reportoire aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten. Geprägt ist der Stil von B-Sides durch eine flexible Stimme, die ansprechenden Klänge der Akustik-Gitarre und der passiven perkussiven Begleitung, von den Sportfreunden Stiller über Jack Johnson bis hin zu The Boss Hoss. Der Name B-Sides ist zum einen eine Anspielung auf die B-Seite einer Schallplatte, zum anderen aber das Konzept des Duos, nebenbei einen Abend mit Musik zu gestalten, um den Leuten aber noch Raum für Gespräche zu geben. „Nebenher“ also. Beginn ist um 19 Uhr. Die Bezahlung laufe „auf Hutbasis“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.