Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

An der Einfahrt zum alten Krankenhaus in Riedlingen ist am Montag gegen 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall passiert. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt. Ein 71–jähriger VW–Fahrer fuhr gegen 10.15 Uhr auf der B312 von Daugendorf in Richtung Riedlingen. Auf Höhe der ehemaligen Klinik bog der Senior nach links ab. Laut Polizeibericht hatte der VW–Fahrer einen entgegenkommenden Suzuki einer 65–Jährigen übersehen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Durch den heftigen Aufprall lösten im VW die Airbags aus. Dabei zog sich der 71–Jährige leichte Verletzungen im Gesicht zu. Im Suzuki befand sich neben der 65–Jährigen ein 88–jähriger Beifahrer. Die beiden wurden schwer verletzt. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr musste wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr Riedlingen war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.