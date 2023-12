Riedlingen

Donau-Hochwasser kratzt an Zwei-Meter-Marke

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Das Hochwasser geht momentan wieder zurück. (Foto: Stadtverwaltung )

Das Hochwasser der Donau, gemessen am Pegel in Hundersingen, hat am Mittwoch an der Zwei-Meter-Marke gekratzt. Die Stadt Riedlingen habe die Hochwasserlage im Blick und entsprechende Maßnahmen getroffen, so Bürgermeister Marcus Schafft (Foto: Stadtverwaltung).

Veröffentlicht: 13.12.2023, 11:52 Von: Marion Buck