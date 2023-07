Nach aktuellen Zahlen der Diözese Rottenburg–Stuttgart ist die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche auf einem neuen Rekordhoch. Rund 40 000 Menschen haben die Kirche im vergangenen Jahr verlassen, das sind nochmal rund 41 Prozent mehr als 2021. Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr 522 821 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. In der evangelischen Kirche sind die Zahlen zwar nicht so dramatisch, doch auch hier bereitet der negative Trend große Sorgen. Was Kirchenvertreter beider Konfessionen zu den Gründen für diese Entwicklung sagen und wie sie in ihren Gemeinden gegensteuern wollen.

Austritte halten sich in Grenzen, machen aber nachdenklich

Pater Alfred Tönnis, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bussen, ist besorgt über die Zahl der Austritte und Kirchenbesuche: „Wenn man die Kirchenbesucherzahlen von 2012 bis zum letzten Jahr einschließlich betrachtet, sieht man, dass sie sich im Jahr 2022 halbiert haben. Diese Erfahrungen gibt es auch in unserer Seelsorgeeinheit.“

Die Austritte halten sich mit 60 im Jahr 2022 in Grenzen, machen aber nachdenklich. Pater Alfred Tönnis

Trotzdem könne man in der Seelsorgeeinheit Bussen Gott sei Dank noch relativ zufrieden sein, sagt er. „Die Austritte halten sich mit 60 im Jahr 2022 in Grenzen, machen aber nachdenklich. Nach einer gewissen Zeit schreibe ich alle an. Nicht, um sie zu überreden, alles rückgängig zu machen. Es soll ein Zeichen der Verbundenheit sein, ein ernst nehmen des Austrittes und ein ehrliches Hinterfragen, ob wir etwas falsch gemacht haben oder woran es liegt.“ 17 Rückmeldungen seien über Facebook, Instagram, Mail oder Telefon gekommen, so Pater Alfred. Gründe waren unter anderem die Kirche im allgemeinen, die Kirchensteuern, die Missbrauchsfälle, die Situation in Köln und das Verhältnis von Frau und Kirche.

Konkrete Arbeit vor Ort soll die Gläubigen zurückbringen

Von ähnlichen Beweggründen für einen Kirchenaustritt berichtet Anne Mielitz, Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde in Riedlingen. Gründe seien oft die Kirchensteuer, aber auch eine nachlassende Verbundenheit mit der Kirche als Institution. „Ich habe so den Eindruck, vielen von denen, die aus der Kirche austreten, wäre es am liebsten, sie könnten alle Dienste bei Bedarf in Anspruch nehmen, wie Taufen, kirchliche Trauungen, kirchliche Bestattungen ohne dabei Kirchenmitglied zu sein und Kirchensteuer zahlen zu müssen.“

Wir versuchen, unsere Arbeit gut zu machen, für die Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen da zu sein. Anne Mielitz

Ihrer Meinung nach sind es weniger Glaubenskrisen, die zum Austritt bewegen. Es gebe darüber hinaus auch Menschen, die aus der evangelischen Kirche austreten, weil sie mit der katholischen Kirche unzufrieden seien. Gegen diesen Trend ansteuern möchte die evangelische Kirchengemeinde mit konkreter Arbeit vor Ort: „Wir versuchen, unsere Arbeit gut zu machen, für die Menschen in den unterschiedlichen Lebenssituationen da zu sein, und nicht stehen zu bleiben, sondern immer wieder neue Angebote zu entwickeln, die möglichst verschiedene Menschen erreicht“, erklärt Mielitz.

Große Frustration bei engagierten Mitarbeitern

Für Klaus Sanke, ehemaliger Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Konrad in Langenenslingen, hat sich die Kirche von ihrer eigenen Botschaft entfernt: „Natürlich sind aktuelle Probleme wie der Umgang mit den Missbrauchsfällen eine der Ursachen für die zahlreichen Kirchenaustritte“, sagt er.

Ich bemerke große Frustration und Enttäuschung vor allem bei sehr engagierten Mitarbeitern, und das tut weh. Klaus Sanke

Der eigentliche Grund aber liege tiefer, nämlich in der Entfremdung von der kirchlichen Botschaft und die Unbeweglichkeit der kirchlichen Institutionen, auf entsprechende Vorgänge evangeliumsgemäß zu reagieren. „Ich bemerke große Frustration und Enttäuschung vor allem bei sehr engagierten Mitarbeitern, und das tut weh. Ich persönlich stehe eher für das Motto Auftreten statt Austreten und gebe die Hoffnung auf Veränderung nicht auf.“