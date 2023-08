Laufenten können nur ein paar Meter fliegen und planschen gerne im Wasser. Dafür haben sie Schnecken zum Fressen gern. Aus diesem Grund besitzt die Gärtnerei Masetti nun zehn dieser Enten mit der Leidenschaft für die glitschigen Pflanzenkiller. Christian Masetti erklärt, wie es dazu kam: „Schneckenbekämpfung mit Chemie war nie ein Thema für uns, deshalb haben wir Bioschneckenkorn verwendet.“ Aber auch von den im Handel erhältlichen Mittel wolle die Gärtnerei wegkommen, wie er sagt.

Ursprünglich aus Südostasien

Bei der Suche nach einem natürlichen Mittel gegen Schnecken wurde seine Frau Bianca dann im Internet auf die Laufenten aufmerksam. Sie werden auch indische Laufenten oder Flaschenenten genannt, stammen von der Stockente ab und kommen ursprünglich aus Südostasien.

Unsere Laufenten sind erst gute drei Monate alt, deshalb füttern wir sie noch an. Christian Masetti

Nachdem die ersten Tiere nach England importiert wurden, kamen sie in die kontinentaleuropäischen Gärten. Und dort sind ihr Lieblingsgericht Nacktschnecken.

Tomaten als weiteres Leckerli

Schnecken sind besonders in der Wachstumsphase der Laufenten nicht ihr Hauptnahrungsmittel, sagt Bianca Masetti: „Unsere Laufenten sind erst gute drei Monate alt, deshalb füttern wir sie noch an“. Darüber hinaus fressen sie Salat, Bananen und als Leckerli sehr gerne Tomaten. „Aber nur, wenn die Tomaten beschädigt sind, weil sie ja keine Zähne zum Aufbeißen haben“, fügt Christian Masetti hinzu. Die Tomaten werden stattdessen ausgeschlürft, übrig bleibt nur die Schale.

Natürlicher Dünger

Auch die Leidenschaft der Laufenten für Tomaten nutzen die Masettis zu ihrem Vorteil. Deshalb können sich die Enten auf den aktuell auf 1500 Quadratmetern unter anderem auch zwischen den Tomatenpflanzen im Gewächshaus frei bewegen. „Denn mit ihren Hinterlassenschaften düngen sie gleichzeitig das Gemüse“, sagt Christian Masetti.

Wenn sie einmal im Fluss gelandet sind, weiß ich nicht, ob sie wieder zurückkommen. Christian Masetti

Morgens werden sie aus dem Stall gelassen und kommen gegen 18 Uhr wieder rein. Eigentlich müsse man die Laufenten nicht einzäunen, so Masetti. „Sie können ja sowieso nur drei, vier Meter fliegen.“ Einerseits ist aber der Fuchs ein Problem, zum anderen auch die weitere Vorliebe der Tiere für Wasser. „Wenn sie einmal im Fluss gelandet sind, weiß ich nicht, ob sie wieder zurückkommen.“

Laufenten sind Herdentiere

Wer sich Laufenten zulegen will, sollte den Tieren neben vielen Bade– und Trinkgelegenheiten auch genügend Platz bieten. Bianca Masetti erklärt: „Sie sind Herdentiere und sollten auf keinen Fall alleine gehalten werden.“ Masettis wollen ihren zehn Laufenten mit der Zeit bis zu 5 000 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Ob sie sich in Zukunft noch mehr Tiere zulegen werden, wissen die beiden nicht. Auf jeden Fall sind in der Gärtnerei Masetti schon jetzt schlechte Zeiten für Schnecken angebrochen.