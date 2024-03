Auf 90 Lebensjahre schaut Gerda Martin heute zurück; 65 davon hat sie in Riedlingen verbracht und genauso lange ist sie mit Josef Martin verheiratet. Ihre eiserne Hochzeit konnte das Ehepaar im vergangenen Jahr begehen. Eine große Familie mit vier Kindern, sieben Enkeln und bis jetzt vier Urenkeln wurde aus dem jungen Paar im Laufe der vielen Jahre. Als Teil der von ihrem Ehemann 1991 gegründeten Seniorengenossenschaft ist Gerda Martin in Riedlingen bekannt.

Singen macht ihr besondere Freude

Chic gemacht, mit Schleife im Haar und Silberschmuck um den Hals, mit wachen Augen und freundlichem Lächeln erwartet Gerda Martin den Besuch in der Tagespflege am Stadtgraben. Hierher komme sie gerne; die Aufenthalte in der Tagespflege wirkten sich äußerst positiv auf ihre seit Kurzem sich zeigenden kognitiven Störungen aus, sagt Josef Martin. Hier treffe sie immer Menschen, mit denen sie spielen, rätseln, singen, den Tag verbringen könne, beschreibt sie selbst ihre Aufenthalte.

Die Tagespflege ist praktisch meine zweite Heimat. Gerda Martin

Besonders das Singen mache ihr Freude: „Obwohl man manchmal den Text nicht mehr so genau kennt“, ergänzt sie. Mit den anderen zusammen funktioniere das dennoch gut. „Die Tagespflege ist praktisch meine zweite Heimat“, sagt sie schmunzelnd. Jahreszahlen, das merkt sie selber, sind nicht mehr immer sofort präsent, dennoch ist erstaunlich, was Gerda Martin nach 90 gelebten Jahren alles erinnert.

Das Hochzeitskleid selbst geschneidert

Aufgewachsen ist sie als Gerda Ruoff nahe Nürtingen. In ihrer einklassigen Schule im Dorf habe sie viele Freundinnen gehabt, blickt sie zurück. Und nach Schulabschluss habe ihr Vater darauf geachtet, dass sie nähen lernt. Die Textilindustrie war in der Gegend damals sehr weit verbreitet. Und gern genäht habe sie immer, solange sie sich entsinnen könne. Kleidung für sich, die Mutter, für Freundinnen habe sie dann genäht. Am liebsten aus Samt. Ein nicht einfach zu verarbeitendes, aber sehr schönes Material – jedoch zur Kriegszeit, zur Nachkriegszeit schwierig zu kriegen.

Aus dem Bekanntenkreis habe sie alte Samtkleider bekommen und Neues daraus geschneidert. Auch ihr Hochzeitskleid – weiß, lang – habe sie selbst geschneidert. Geld, um in ein Geschäft zu gehen und einfach ein Hochzeitskleid zu kaufen, habe es nicht gegeben. Und mit Schleier? „Ja, natürlich! Des hat doch dazu g‘hört!“, ergänzt sie.

Und i hab alles gern g‘macht, was man nicht dürfen hat. Gerda Martin

Als Mädchen sei sie eher wild gewesen, erinnert Gerda Martin sich schmunzelnd: „Und i hab alles gern g‘macht, was man nicht dürfen hat.“ Sie fügt hinzu: „Wir waren so eine Clique und da haben wir alles Mögliche ausgeheckt.“ Allerdings sei sie inzwischen die einzige von den damals zehn jungen Frauen und Männern, die noch lebt.

Seit mehr als 65 Jahren verheiratet

Abenteuerlustig war sie auch als junge Frau. Für ein Jahr arbeitete sie in der Schweiz. Als Näherin in einer größeren Firma. Sehr gut habe sie diese Zeit in Erinnerung. Zurück in Nürtingen sei sie - bei einem Feuerwehrfest im Sommer 1957 - neben einen jungen Mann zu sitzen gekommen. Binnen Kurzem hätten sie beide festgestellt, in der Schweiz gearbeitet zu haben.

Über ihre Erlebnisse und Erfahrungen dort, positive und negative, seien sie fast in Streit geraten, so unterschiedlich waren die. Verabredet hätten sie sich dann dennoch. Nach kurzer Zeit, weiß Gerda Martin heute noch, habe sie den Bekannten ihrem Vater vorgestellt, der so gern einen Sohn gehabt hätte, mit den Worten: „Den kannst du dir herziehen als Sohn.“ Und heute sind die beiden seit über 65 Jahren miteinander verheiratet.

Großfamilie trifft sich regelmäßig

Das Verreisen wie früher sei inzwischen eingeschränkt. In jungen Jahren jedoch, auch mit den Kindern, waren sie und ihr Mann viel mit dem Zelt unterwegs, später in Ferienwohnungen, oft in Griechenland, erzählt Gerda Martin. „Und manchmal auf abenteuerliche Weise“, sagt sie im Blick zurück. Heute noch versuche die Großfamilie sich zum Verreisen zu treffen: „Wenn’s irgend geht.“ Jedes Jahr für eine gemeinsame Woche. Die Besuche der Enkelkinder mit dem damit verbundenen Trubel genieße sie - sei dann aber auch froh, wenn die wieder gehen und es ruhig wird im Färberweg. Sie lacht.

Auf ihr Geburtstagsfest freue sie sich, sagt Gerda Martin: „Alles, was an Verwandtschaft noch da ist, hat mein Mann eingeladen.“ 90 Lebensjahre sind ein passender Anlass. Und ihr Tipp für ein solch langes Leben? „Immer am Ball bleiben“, rät sie und präzisiert: die Verbindung zur Familie, zu Freunden zu halten, nie aufhören zu helfen.