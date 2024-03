Die 25-Jährige Anastasiia Baranetska ist in Donezk in der Ost-Ukraine geboren und ausgewachsen und lebte von 2014 bis 2022 in der Landeshauptstadt Kiew. Nach Kriegsbeginn flüchtete sie mit ihrer Mutter nach Deutschland. Nun wohnt Anastasiia in Riedlingen, wo sie als Lehrerin tätig ist.

Deutsch als Fremdsprache studiert

Schon in Kiew studierte Anastasiia an der Universität ukrainisch und Deutsch als Fremdsprache. Sofort nach Kriegsausbruch schickte ihr Vater sie mit ihrer Mutter Richtung Deutschland, was zunächst eine lange Busfahrt nach Polen bedeutete.

Von Warschau aus gab es einen kostenlosen Zug nach Templin und weiter nach Leipzig. Nach einer Woche in einem Lager ging die Reise weiter nach Baden-Württemberg, wo die junge Lehrerin auf eine Anstellung hoffte. Doch dies hat sich zunächst zerschlagen, denn sie hatte ihr Studium noch nicht komplett abgeschlossen.

Bürokratie als Hemmnis

Nach ein paar Tagen in einem Lager in Stuttgart wurde Anastasiia mit ihrer Mutter in einen Bus verfrachtet und ihnen wurde lediglich mitgeteilt, dass es in eine „kleine Stadt“ gehe. Und das war Riedlingen, wo die Beiden zunächst im ehemaligen Krankenhaus untergekommen sind, doch bald eine kleine Wohnung bekommen haben. „Riedlingen ist wirklich sehr klein“, meint Anastasiia lächelnd, verglichen mit Donezk und Kiew.

Obwohl sie von Beginn an über sehr gute Deutschkenntnisse verfügte, musste auch sie sich den Mühlen der Bürokratie entgegenstellen. „Ich habe zur Ausreise meinen Personalausweis mitgenommen, aber nach nur drei Wochen in Deutschland besaß ich mehr Papiere als mein ganzes Leben lang“, erzählt sie.

Vertrag als Lehrerin

Sie hat viel übersetzt und gedolmetscht am Anfang, hat ihr Studium im Mai 2022 online abgeschlossen und konnte als Vertragslehrerin an der Joseph-Christian-Schule und an der Beruflichen Schule arbeiten. Seit September 2023 hat sie einen festen Vertrag an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule und unterrichtet und arbeitet mit Vorbereitungsklassen. „Das ist ein Salat“, lächelt sie, denn hier ist ein ständiger Wechsel von Schülerinnen und Schülern aus vielen unterschiedlichen Ländern und mit ganz verschiedenen Deutschkenntnissen; viele kommen aus dem Osten und aus der Türkei. Die ukrainischen Kinder sind in der Regel aufgerückt in normale Klassen und können auch gut Deutsch.

Für Erwachsene ist der Spracherwerb nach Einschätzung von Anastasiia Baranetska viel schwieriger, trotz Deutschkursen, die in Riedlingen allerdings nur in ein B2-Zertifikat münden. Sie selbst bereitet sich im Eigenunterricht auf die C1-Prüfung vor.

Einsam ohne Familie

Für alle Geflüchteten aus der Ukraine sei es am Anfang sehr schwierig, sich in einer neuen „Heimat“ zurechtzufinden, sagt sie: „Der Umzug dahin war schnell und spontan, es gab kein Haus und keine Wohnung mehr, eine unbekannte Sprache, viel Bürokratie und auch Heimweh nach den Angehörigen.“ Anastasiias Mutter ist mittlerweile zurück in Kiew, wo ihr Vater allein mit seiner Katze gelebt hat. Auch sie selbst leidet sehr unter Heimweh. Sie fühlt sich einsam ohne ihre Familie, und es fehlt ihr an sozialen Kontakten.

Dankbar ist sie für die Eröffnung des „Come in“ in der Innenstadt, doch es fehlt ihr - sie ist kein Teenager mehr und hat noch keine Familie - an einem Treffpunkt für junge Menschen und bislang hat sie kein entsprechendes Sportangebot gefunden. So möchte sie gerne auch wieder zurück nach Kyjiv zu ihrer Familie und ihren Freunden, aber leider sei es dort immer noch unruhig und auch gefährlich.