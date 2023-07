Die schönsten Ausflugsziele auf der Schwäbischen Alb

Der Sonnenalbexpress startet in Reutlingen und bietet dort bereits spannende Ausflugsmöglichkeiten: Das Naherholungsgebiet Markwasen, das Umweltbildungszentrum Listhof oder das Hofgut Alteburg.Die Tour geht weiter über Engstingen und Sonnenbühl, wo Nebel–, Bären– und Karlshöhle, der Roßbergturm und die Sommerbobbahn zu Spaß und Abenteuer einladen.

Der Biosphärenbus startet am Münsinger Bahnhof und ist der ideale Ausgangspunkt für eine Fahrradtour über den ehemaligen Truppenübungsplatz. In der Gastwirtschaft im Schulhaus des Ortes Gruorn können sich Groß und Klein bei einer Pause stärken und viel über den geschichtsträchtigen Ort erfahren. Außerdem werden das Biosphärenzentrum in Münsingen–Auingen und das Hofgut Hopfenburg regelmäßig angefahren. Das Biosphärenzentrum bietetMöglichkeiten für Entdecker jeden Alters. Auf der Hopfenburg gibt es ein buntes Ferienprogramm, außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten, große Streuobstwiesen und einen eigenen Hofladen.

Mit dem Rad–Wanderbus Lautertal wird die perfekte Radtour zum Kinderspiel: Mit Start am Münsinger Bahnhof erschließt er das Lautertal bis nach Riedlingen und Ehingen. Neben beeindruckenden Burgen, der Großen Lauter und interessanten Kulturzielen gibt es zahlreiche Rad– und Wanderwege, die von der ganzen Familie erkundet werden können.

Außerdem gibt es zahlreiche Anschlüsse ins naldo–Freizeit–Netz. So treffen der SonnenalbExpress am Bahnhof Engstingen und der Biosphärenbus sowie der Rad–Wanderbus Lautertal am Bahnhof in Münsingen auf die Schwäbische Alb–Bahn. Sie bringt ihre Fahrgäste in historischem Ambiente über Blaubeuren und Schelklingen bis nach Ulm oder in die andere Richtung bis nach Gammertingen. Im neuen Fahrradwagen können bis zu 80 Fahrräder kostenlos mitgenommen werden.

Mit dem Regiobus eXpresso können Flugreisende schnell, bequem und einfach zum Flughafen Stuttgart gelangen. Fahrten im Stundentakt, WLAN an Bord und genügend Platz für Gepäck lassen den Urlaub bereits bei der Anreise entspannt beginnen. Deutschlandticket und Jugendticket BW können genutzt werden, ebenso naldo–Zeitfahrscheine.

naldo-Freizeitnetz