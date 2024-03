Seit Ende Februar müssen Pendler und Anwohner in Riedlingen auf der B 311 wieder starke Nerven beweisen. Wegen Belagarbeiten ist die Straße in Fahrtrichtung Ulm zunächst einseitig gesperrt, vor der Fertigstellung Ende Mai ist für etwa zwei Wochen sogar eine Vollsperrung nötig. Gewerbetreibende an der Bundesstraße klagen indes über massive Umsatzeinbußen. Wie es mit den Bauarbeiten vorangeht und was Polizei und Stadt zu verirrten Lkw in der Innenstadt sagen.

Arbeiten verlaufen nach Winterpause planmäßig

Nach der winterbedingten Pause liefen die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt nun planmäßig, erklärt Matthias Aßfalg vom Regierungspräsidium Tübingen. „Im Bereich der Industriestraße bis zur Fußgängerampel bei der Bäckerei Bochtler wurde der bestehende Asphalt auf der Fahrbahn entfernt, um das Baufeld für den neuen Geh- und Radweg freizumachen.“ Inzwischen sei auch die Um- und Neuverlegung der Gasleitung ab der Industriestraße in Richtung Natursteinwerk abgeschlossen.

Aktuell werden Breitband- sowie Straßenbeleuchtungskabel im Geh- und Radweg samt Leerrohren für die Versorgungsträger eingebaut. (Foto: Regierungspräsidium Tübingen )

Aktuell werden Breitband- sowie Straßenbeleuchtungskabel im Geh- und Radweg samt Leerrohren für die Versorgungsträger eingebaut. Bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten am 29. Mai sollen laut Aßfalg die Straßenquerungen eingebaut werden, die Fahrbahnränder neugestaltet werden sowie Asphalt- und Markierungsarbeiten stattfinden.

Zusatzschild soll 40-Tonner fernhalten

Während den Bauarbeiten im vergangenen Herbst hatten sich trotz ausgeschilderter Umleitung immer wieder Lkw in die Innenstadt verirrt. Um das bei der aktuellen Baustelle zu verhindern, hat die Stadt an der Kreuzung Hindenburgstraße/Bahnhofstraße deshalb ein zusätzliches Umleitungsschild aufgestellt.

Trotzdem sind immer wieder einzelne Lkw auf der Hindenburgstraße zu beobachten, die schließlich am Tuchplatz wenden oder sogar durch die Haldenstraße fahren.

Polizei sieht keine Verkehrsprobleme

Laut Polizei ist die Lage jedoch bisher entspannt, mit Problemen sei nicht zu rechnen, sagt Thomas Hagel vom Polizeipräsidium Ulm. „Die Umleitung ist gut ausgeschildert und wir gehen deshalb davon aus, dass Falschfahrer eher Einzelfälle sein werden.“ Die Polizei beobachte jedoch die Lage und schreite gegebenenfalls ein. Es seien bereits Überwachungen durchgeführt worden, weil einzelne Pkw-Fahrer entsprechende Beschilderungen missachtet haben. „Im Schwerlastverkehr haben wir bislang keine Feststellungen“, so Hagel weiter.

Ähnlich sieht es Claudia Schulze vom Ordnungsamt. Die Situation sei durch die zusätzliche Beschilderung besser als im Herbst, sagt sie. „Bisher ist nichts bei uns aufgeschlagen, auch von unseren Vollzugsdamen ist uns nichts berichtet worden.“

Trotz zusätzlicher Beschilderung gelangen immer wieder 40-Tonner in die engen Gassen der Riedlinger Altstadt. (Foto: Marion Buck )

Umsatzverlust von bis zu 50 Prozent

Mit anderen Problemen haben dagegen einige Anlieger im Baustellenbereich zu kämpfen. Beim Autohaus Schlegel etwa ist die halbseitige Sperrung besonders an der Tankstelle spürbar. Rund 50 Prozent Umsatzrückgang verzeichnet Manfred Schlegel dort bisher.

Der Umsatzrückgang ist nur ein Vorbote für die künftige Umgehungsstraße. Manfred Schlegel

Die Baustelle sei aber nicht das Hauptproblem, sondern verdeutliche eine andere Problematik: „Der Umsatzrückgang ist nur ein Vorbote für die künftige Umgehungsstraße. Wenn der Verkehr dann nicht mehr durch den Ort läuft, wird das ein Dauerzustand sein.“

So schön ist die Riedlinger Innenstadt im Sommer. So schön ist die Riedlinger Innenstadt im Sommer.

Von beiden Seiten erreichbar ist die Bäckerei Bochtler. Trotzdem beklage er starke Umsatzverluste, sagt Michael Bochtler. „Wir mussten sogar schon unser Personal reduzieren.“ Bochtler weist darauf hin, dass der große Parkplatz während der einseitigen Sperrung über die frei befahrbare Wegscheiderstraße erreichbar ist.

„Von Ertingen kommend befindet sich die Einfahrt bei der Fußgängerampel an der Aral Tankstelle.“ Aus Richtung Unlingen kommend müssten Autofahrer die Einfahrt bei der Alten Poststraße beim Steakhaus City Bull zur Wegscheiderstraße nehmen.

Die Kunden der BayWa gelangten trotz der halbseitigen Sperrung weiterhin problemlos auf das Gelände, sagt Betriebsleiter Roland Ziegler. „Ich kann nichts Negatives sagen, eine Baustelle ist halt eine Baustelle“, sagt er. Die Baywa habe viele ortskundige Stammkunden. Auch am verkaufsoffenen Sonntag seien viele Besucher zu ihnen gekommen.

Edwin Käser, Inhaber des Steakhauses, ist trotz der Bauarbeiten jede Woche ausgebucht. „Wir leben zum Glück nicht vom Durchgangsverkehr. 95 Prozent unserer Kunden reservieren und kommen wegen der Baustelle höchstens mal ein paar Minuten später“, sagt er. Er könne aber die Sorgen der Kollegen verstehen, die etwa eine Tankstelle betreiben und von der Laufkundschaft abhängig sind, so Käser.

Für die Asphaltarbeiten wird die B 311 dann in beide Richtungen voll gesperrt. Wann es soweit ist, will das Regierungspräsidium noch mitteilen.