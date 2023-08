Riedlingerin zeigt besonderes Hobby: Das macht eine Säge im Violinkasten

Nicht mit Handwerkszeug kommt Gisela O’Grady–Pfeiffer zum Gesprächstermin, sondern mit einem klassischen schwarzen Geigenkoffer. Sie öffnet den Reißverschluss und hebt den Deckel: Ein farbenfrohes Tuch liegt im unteren Teil des Koffers, neben zahlreichen Karten, Flyern, Postkarten. Das farbige Tuch sei ein kunstvoller Schal, der allerdings am Hals stark kratze, sagt Gisela O’Grady–Pfeiffer; für ihren speziellen Zweck sei er jedoch bestens geeignet: zum Verpacken der Säge.

Mozart geht immer. Gisela O’Grady–Pfeiffer

Die wickelt sie nun aus, entnimmt dem Koffer den Bogen — und einen Schraubenzieher. Sie klemmt sich den hölzernen Handgriff der Säge — ein handelsüblicher Fuchsschwanz aus dem Heimwerkergeschäft, allerdings nicht aus Blech, sondern aus hochwertigem Federstahl — zwischen die Knie, drückt den Schraubenzieher in das Loch am oberen Ende des Sägeblattes und streicht mit dem Bogen über die ungezähnte Kante der Säge. Beim s–förmigen Verbiegen des Blattes — mal mehr, mal weniger — mit Hilfe des Schraubenziehers entstehen durch die Bogenstriche Töne. Merkwürdig klingende, metallisch singende Töne, aber sie ergeben eine Melodie.

„Vom Früh–Barock bis Unter–Rock“

„Crossover“ sei ihr Genre für die Säge–Musik, die Auftritte bei Theateraufführungen, Festivals, Vernissagen, Straßenfesten. „Vom Früh–Barock bis Unter–Rock“ reiche ihre Bandbreite, mit viel Klassik, Jazz, Schlager, Pop. „Mozart geht immer“, sagt sie schmunzelnd dazu. Ihr komme zugute, dass sie ein geschultes Gehör habe — „scharfe Ohren“ — und sich Musikstücke gut merken könne. Ihr Musikstudium mit Rhythmik, Sprache, Bewegung, zusätzlich die Hauptfächer Klavier und Cembalo, trugen dazu bei.

Ich kann schräge und sinnvolle Sachen mit einander in Verbindung bringen. Gisela O’Grady–Pfeiffer

Später kam ihr Faible für das Gestalten von Musik auf Alltagsgegenständen hinzu. Sie spielt auf dem Kamm, baute sich eine Glasharfe, ein Flaschophon, ein Glasglockenspiel. „Alles, was nicht normal ist“, sagt sie lachend. Und mit ihrem Engagement beim Riedlinger Flohmarkttheater konnte sie vieles ausprobieren: „Ich kann schräge und sinnvolle Sachen mit einander in Verbindung bringen. Die Säge ist nur ein kleiner Winkel von mir.“

Gisela O’Grady-Pfeiffer und entlockt ihrer Säge besondere Melodien. (Foto: Eva Winkhart )

Auftritte von Stuttgart bis New York City

Ihren Lebensmittelpunkt hat Gisela O’Grady–Pfeiffer schon viele Jahre in Riedlingen — mit zahlreichen Engagements und Auftritten von Stuttgart bis New York City. Aufgewachsen ist sie in Stuttgart, in einer Großfamilie mit vielen Geschwistern, Cousinen und Cousins, mit Freundinnen und Freunden, mit Nachbarskindern.

Zu meinem 40. Geburtstag führe ich das 3. Brandenburgische Konzert von Bach öffentlich fingerpfeifend auf. versprach Gisela O’Grady–Pfeiffer

Für die jüngeren Kinder der Familien war sie zuständig, organisierte zusammen mit einem ihrer Vettern im riesigen Garten und dem umliegenden Gelände Geburtstagsfeste, Theater– und Zirkusaufführungen, Krippenspiele. Jeden Nachmittag nach den Hausaufgaben und Hausarbeiten seien etwa 20 Kinder zusammengekommen zum Spielen, Üben, zu Aufführungen. Die Erwachsenen in den umliegenden Häusern hätten regelmäßig, regelrecht in den Fenstern gelegen und auf die Spektakel gewartet. Da musste ein richtiges Programm stehen. Immer mit viel Musik verbunden. „Das ist heute mein Kapital.“

Bachkonzert auf den Fingern gepfiffen

Die Rolle des Musikclowns habe sie damals für sich entdeckt: „Ich war schon immer interessiert an Dingen, die wider den tierischen Ernst sind.“ Ein gleichaltriger Jugendfreund habe ihr als Zehnjähriger beispielsweise das Pfeifen auf den Fingern beigebracht. Sie versprach: „Zu meinem 40. Geburtstag führe ich das 3. Brandenburgische Konzert von Bach öffentlich fingerpfeifend auf.“ Und sie ergänzt: „Das löste ich ein im Kino in Riedlingen.“

Durch eine Freundin hierher gekommen

Der Schulwechsel an ein humanistisches Gymnasium in Stuttgart, koedukativ und mit Schwerpunkt Musik, bescherte Gisela O’Grady–Pfeiffer eine noch immer währende wichtige Freundschaft, die sie nach Oberschwaben brachte. Eines Tages sei als neue Mitschülerin Anna Maier aufgetaucht, deren Vater Karl Anton Maier bekannt ist als Landrat in Saulgau von 1947 bis 1968. Eine tiefe, lebenslange Familienfreundschaft sei entstanden.

Ich begegne immer besonderen Menschen übers Musizieren mit der Säge. Gisela O’Grady–Pfeiffer

So kam Gisela O’Grady–Pfeiffer ab 1971 zu zahlreichen Besuchen nach Oberschwaben. Nach schwerer Krankheit, dem Bedürfnis nach Ruhe und gesunder Luft, verlegte sie ab 1983 ihren Wohnsitz hierher. Ihre „Grundausstattung“ brachte sie mit: das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, das Entwickeln von Theater und Musik.

Früher zum Üben in den Wald

Als Klavierlehrerin ist sie inzwischen bekannt; ihre Kleinkunstauftritte mit Musikclownerie brachten sie weit herum. Die Säge entwickelte sich zu einem praktischen Begleitinstrument für sie: gut zu verpacken, nicht zu riesig, einfach zu transportieren, braucht wenig Technik, ist spontan und laut.

Zum Üben sei sie anfangs, vor über 20 Jahren, in den Wald gegangen; inzwischen könne sie auch leise spielen. Die Säge sei geeignet zum Improvisieren, außerdem ein „verbindendes Instrument“: „Ich begegne immer besonderen Menschen übers Musizieren mit der Säge.“

Das Instrument

Ein Fuchsschwanz — er gehört zur Grundausstattung von mit Holz arbeitenden Hand– und Heimwerkern — kann auch als Musikinstrument verwendet werden. Mit dem Geigenbogen wird die glatte Seite gestrichen, durch Biegen des Blattes kann die Tonhöhe variiert werden.

Das rasche Bewegen der Knie und Oberschenkel, zwischen die der Sägegriff gespannt wird, erzeugt ein Vibrato. In den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war die Singende Säge ein beliebtes Musikinstrument für Skiffle–Bands und Salonorchester. Marlene Dietrich (1901 bis 1992), deutsch–amerikanische Schauspielerin und Sängerin, war auch bekannt als Sägespielerin.