Riedlingen

Die Riedlinger Mühlen und ihre Geschichte

Riedlingen / Lesedauer: 3 min

Die Fotos zeigen (im Uhrzeigersinn, von links) die drei Mühlen im Stadtgebiet Riedlingen: Die Sägmühle am Platz der heutigen Volksband (1923 abgebrochen), die Wagmühle unterhalb des „Haberhauses“ (1925 abgebrochen), und die Zollhauser Mühle am Zollhauser Bach (1982 abgebrochen), Aufnahme 1980. Das vierte Foto zeigt die älteste Darstellung der Sägmühle auf der Renlin’schen Karten von 1589. (Foto: Archiv Aßfalg )

Riedlingen besaß einst drei Mühlen: In der Wagmühle fingen die NSU-Werke an. Die Sägmühle stand am Platz der heutigen VR Bank.

Veröffentlicht: 23.09.2023, 17:00 Von: Winfried Aßfalg