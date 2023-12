Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat 18 Bürgerinnen und Bürgern für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.

Joachim Kieferle aus Riedlingen gehörte dazu. Als langjähriges Mitglied im Naturschutzbund Nabu habe sich Kieferle in vielfältiger Weise für den Naturschutz eingesetzt, heißt es in der Begründung. „Dabei ist ihm der Spagat zwischen Naturschutz und der Förderung des ländlichen Raums vorbildlich gelungen.“

Engagement für den Naturschutz

Vielfältig ist, was der promovierte Kieferorthopäde in den vergangenen Jahrzehnten in und für seine Heimatstadt Riedlingen, aber auch die Raumschaft initiiert hat. Dabei betont er immer wieder, wer ihn dabei unterstützt und begleitet hat, denn er hält sich gerne bescheiden im Hintergrund. Wichtig ist ihm, dass etwas geschieht.

So schön ist die Riedlinger Innenstadt im Sommer. So schön ist die Riedlinger Innenstadt im Sommer.

Selber naturverbunden aufgewachsen, ist ihm der Erhalt der Natur wichtig, aber auch, ihre Schönheit und Bedeutung bewusst zu machen, sei es den Menschen, die hier leben, oder auch Touristen. Motivation für sein engagiertes Tun war nicht zuletzt das Bemühen, Riedlingen auch für junge Leute attraktiv zu machen, damit sie der Stadt erhalten bleiben und nicht alle in die Fremde ziehen.

Impulsgeber für zahlreiche Aktionen

„In Riedlingen war er Impulsgeber zahlreicher Aktionen für eine attraktive, grüne, lebenswerte Stadt“, wird zur Ehrung festgehalten. Die Storchenparade im Jahr 2005 gehörte dazu. Die Stadt füllte sich mit bunt bemalten Exemplaren, vereinzelt gehören sie heute noch zum Stadtbild.

Ihnen folgten Spielgeräte für die Jüngsten in der Innenstadt, finanziert aus dem Erlös der Storchen-Versteigerung, wie auch eine Storchenkamera, die aus einem Fenster der Volksbank-Raiffeisenbank am Marktplatz Einblick schenkt ins Nest der lebendigen Störche auf dem Rathaus.

„Unser Riedlingen erblüht“, von Roland Schlegel erdacht, trug Kieferle mit, warb und wirbt für mehr Grün in der Innenstadt. Blumenkästen an den Häusern, Baumkübel vor den Geschäften sollten dazu beitragen. Eigeninitiativen sind geblieben. Das „Altstadt-Komitee“ wurde ins Leben gerufen, gefolgt von der „lebendigen Altstadt“ und schließlich dem Lenkungskreis, im Hinterkopf auch die Gartenschau im Jahr 2035

Neugestaltung der Donauinsel in Riedlingen

Glücklich ist Kieferle darüber, wie gut die Donau-Insel angenommen wird und welchen Stellenwert sie bei der Jugend hat. 2009 wurden dafür bis zu 150 Millionen Jahre alte Findlinge aus einem Steinbruch bei Zwiefaltendorf nach Riedlingen gekarrt, wo sie noch heute zu den Attraktionen zählen. „Coole Strandliegen“, die er mitausgesucht hat und viel später vom aufgelösten City-Verein bezahlt wurden, zählen ebenfalls dazu. Der Sandstrand war seine Idee.

Die Beleuchtung der Altstadt-Silhouette wurde 2008 mit einem großen Fest gefeiert. Sie soll die mittelalterliche Stadt ins rechte Licht rücken und findet viel Anklang. Tafeln am Donauradweg wurden aufgestellt, um auf die Schönheiten der mittelalterlichen Stadt aufmerksam zu machen.

Bereits 2003 entstand der „Naturerlebnispfad Zollhausertal“. Hier waren die deutsche Umwelthilfe, die Gewässerdirektion, das Forstamt und das Kreisgymnasium mit im Boot. Sein Ziel: den Bürgern Riedlingens und insbesondere den an den Biotop angrenzenden Schulen die Begegnung mit den Naturschönheiten zu ermöglichen.

Tiere liegen ihm am Herzen

Blühinseln sind ein weiteres Projekt, 2015 gestartet. Sie wurden auch ins Programm einzelner Schulen aufgenommen. „Lebensraum für Bienen“ ist es überschrieben, an dem viele mitwirken, bis hin zu Erdgas-Südwest als Sponsor.

Nicht nur die Störche, auch andere Tiere liegen Kieferle am Herzen. So trägt er mit anderen Tierschützern alljährlich mehr als 1000 Kröten, die an einem Krötenzaun zwischen Pflummern und Andelfingen eingesammelt werden, über die Straße. Auch verletzte Tiere werden dem Nabu-Vorsitzenden, der die Riedlinger Ortsgruppe 2002 neu belebt hat, gemeldet. Er sorgt dafür, dass man sich um sie kümmert.

Das Biber-Fieber ausgebrochen sei nach einer Ausstellung, erinnert sich Kieferle und die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Donau-Bussen angebotenen Führungen stark nachgefragt.

Kieferles bevorzugtes Transportmittel ist das Fahrrad. Mit ihm ist er immer unterwegs und damit verbunden ist auch sein Engagement für Radwanderwege. So hat er sich 2005 schon stark gemacht für die ÖkoRegio-Tour Oberschwäbische Donau. „Dank Dr. Joachim Kieferles Initiative gibt es heute vier Rad-Wanderrouten entlang der Donau, die ein intensives Naturerlebnis versprechen und zugleich ein Gewinn für die einheimische Wirtschaft sind“, wird in der Pressemitteilung des Staatsministeriums festgehalten. Mit im Boot seien der Nabu-Landesverband und die Oberschwaben Tourismus GmbH gewesen.

Kieferle spricht sich für sanften Tourismus aus

Gleiches sei Kieferle bei dem Projekt „Lebendige Donau“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe gelungen, bei dem Naturerlebnispfade und ein Besucherzentrum realisiert werden konnte. Beides sei außer für Touristen für die Einheimischen interessant, hält Kieferle fest und bedauert, dass die schwäbische Donau-Region gar nicht im Bewusstsein der Menschen sei. Dabei habe Ministerpräsident Kretschmann in der Laudatio sie als „eine der schönsten Regionen Baden-Württembergs“ bezeichnet.

Die Initiative zur Ausbildung von Gewässer-Führern nennt Kieferle noch, aber auch als neuestes Projekt den Biodiversitätspfad von der schwäbischen Donau zur Schwäbischen Alb mit Riedlinger Natur-Guides.

Unterm Strich sei er zufrieden mit dem, was erreicht worden sei, wenn‘s manchmal auch zäh gewesen sei, so Kieferle im SZ-Gespräch und unterstreicht nochmals die Hilfe von Mitstreitern, wie der Stadt, dem Landkreis, Banken oder der Riedlinger Wirtschaftsverbände, dem heutigen Handels- und Gewerbeverband.

Als Wunsch äußert er, dass die Menschen die Bedeutung der Donau mehr wahrnehmen sollen, auch für den sanften Tourismus.