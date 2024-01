Traditionell wird am Vorabend des Dreikönigfestes die Fasnet in Riedlingen mit der Maskenträgerversammlung eingeläutet. In diesem Jahr waren besonders viele Hästräger und Anhänger der Riedlinger Fasnet ins Riedlinger Sportheim gekommen, denn in nicht einmal vier Wochen findet das VSAN-Landschaftstreffen in Riedlingen statt, und Gastgeber ist die Narrenzunft Gole.

300 Helfer sind im Einsatz

Die umfangreichen Vorbereitungen laufen jetzt auf Hochtouren und Zunftmeister Thomas Maichel blickt mit viel Zuversicht auf das große Ereignis: an diesem Wochenende werden rund 6000 Maskenträger und Musikkapellen von 41 verschiedenen Zünften erwartet und bei schönem Wetter rechnet die Zunft mit 10.000 Gästen. Um diesen Ansturm bewältigen zu können, sind um die 300 Helfer notwendig.

„Fasnetsgeld“ zur Unterstützung

Carlo Barth, der dies organisiert, hängt viel am Telefon, um Lücken zu füllen und auch weniger attraktive Helferjobs schmackhaft zu machen wie beispielsweise die Nachtschicht von 1 bis 4 Uhr mit Aufräumen und den Verkauf von Umzugsplaketten. Dankbar ist die Zunft auch für die großzügige Unterstützung durch zahlreiche Werbepartner und auch Privatpersonen, die der Bitte des Gole um ein „Fasnetsgeld“ gerne gefolgt sind.

Fest steht das Programm für beide Tage, die Umzugswege, die Busparkplätze, die nächtlichen Shuttlebusse sind organisiert und am Sonntag ein Busshuttle von Parkplätzen im Mancherloch in die Stadt. All das ist im Detail nachzulesen unter www.gole.de oder auch direkt unter www.nt24.gole.de.

Der Gole ist auch auswärts aktiv

Bevor der Gole seine zahlreichen Gäste empfängt, begibt er sich selbst auf Reisen und zeigt sich mit seinem Gefolge außerhalb Riedlingens: Am 20. Januar ist ein VAN-Narrentreffen in Neufra und schon einen Tag später in Weingarten das große Narrentreffen der VSAN, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Eine Woche später zeigt sich der Gole beim Gabeltreffen in Ertingen und am Rosenmontag zieht es die Riedlinger Narren nach Bad Waldsee zum Umzug. Sehr schwierig war es, Busse zu moderaten Preisen zu bekommen, doch die Narrenzunft sponsert die Ausfahrten, sodass Kinder bis 15 kostenlos und Jugendliche zu ermäßigten Preisen mitfahren können.

Treffen im Lichtspielhaus

Der erste „Startschuss“ zum Narrentreffen erfolgte bereits mit dem Aufstellen des imposanten Goletors, und am nächsten Samstag wird die Stadt närrisch dekoriert werden. Ein weiterer Auftakt zum Narrentreffen ist ein Abend im Riedlinger Lichtspielhaus, an welchem die Besucher Gelegenheit haben, sich zu treffen, sich auszutauschen und auch ganz besondere Filmraritäten von Anno dazumal anzuschauen. Und danach folgt die umfangreiche „Knochenarbeit“ mit Festzelt- Bühnen, und Tribünenaufbau, bis am Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr das große Landschaftstreffen der VSAN eröffnet wird.

Golebüchle diesmal besonders umfangreich

Schon ein paar Tage nach dem Narrentreffen beginnt die Riedlinger Hausfasnet mit ihrem traditionellen Ablauf, den man auch im Golebüchle nachlesen kann. Dieses ist heuer ein richtiges Buch geworden mit 200 Seiten Umfang und vielen Bildern und interessanten Artikeln rund um die Riedlinger Fasnet und natürlich mit vielen Sonderseiten zum Narrentreffen. Gekauft werden kann das Golebüchle im Stadtcafé Reinke, im neuen Golelädele in der Schulgasse und bei TS-Moden am Marktplatz.

Die Stadt putzt sich heraus

Die Stadt sowie der gesamte Umzugsweg werden am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr mit vielen Wimpeln und Fensterfahnen in den Narrenfarben herausgeputzt und fleißige Helfer der Narrenzunft koordinieren den Aufbau. Lars Ruf freut sich über weitere Helfer ([email protected]) und die gesamte Zunft begrüßt es, wenn auch Schaufenster und Privathäuser entlang des Umzugswegs dekoriert werden, um den zahlreichen Besuchern des Narrentreffens zu signalisieren, dass die gesamte Stadt sich als „Golestadt“ präsentieren möchte. Gerne ist das Dekorationsteam auch behilflich beim Anbringen großer Fahnen an den Fassaden.