Rund um den Stock und die Hindenburgstraße hinaus reihten sich die Stände der Markthändler am Gallusmarktmontag. Ein traumhaftes Wetter sorgte für reges Treiben und gute Stimmung in der ganzen Stadt.

Spiralschäler und lockere Sprüche

Gegen 5 Uhr erwacht die Stadt zum Leben, die Händler bauen ihre Stände auf. Bis 10 Uhr hatte sich Romano Ruprecht an seinem Stand in der Haldenstraße bereits warm geredet. Seit fünf Jahren komme er aus Penzing in Bayern nach Riedlingen auf den Gallusmarkt. Er verkaufe ein Multifunktionsgerät, erklärt er den Menschen vor seinem Stand.

Den besten Schäler der Welt verkaufe er, verspricht Romano Ruprecht aus Bayern. (Foto: Buck, Marion )

Zum Warmwerden gibt’s einen Spiralschäler geschenkt und ein paar lockere Sprüche. So schnell er redet, raspelt er auch. Karotten, Zucchini, Kartoffeln werden mit Geschwindigkeit zerkleinert. Selbst den Krautskopf bearbeitet er in Sekundenschnelle. „Mit dem besten Schäler der Welt“, wie er verspricht. „Der hat einen Vorwärts- und Rückwärtsgang.“

Auf die Eistörtchen wartet die Kundschaft schon

Einen viel kürzeren Anfahrtsweg hat Egon Köhn aus Dürnau. Der Candyman, den alle Onkel Egon rufen, hat Heimvorteil und verkauft seine Süßigkeiten am Montag vor der Kreissparkasse. Auch er hat schon früh am Morgen aufgebaut und ist extra nochmals nach Hause gefahren, weil die Eistörtchen angeliefert wurden.

Die gibt es nur in der Herbst- und Winterzeit und deshalb am Montag an seinem Stand ganz frisch. „Auf die hat meine Kundschaft schon gewartet“, sagt Köhn. Was ebenfalls von vielen gekauft werde, seien gebrannte Mandeln und Magenbrot. Das bezieht er vom Ulmer Traditionsunternehmen Bären Schmidt, das seit 1863 existiert.

Ausstecher für Weihnachtsgebäck

Ebenfalls schnell auf dem Markt war Uli Sauter aus Ertingen. Mit seinen Haushalts-, Leder- und Stahlwaren steht er seit 38 Jahren in der Lange Straße. Der Gallusmarkt ist für ihn ein Muss. „Eine alte Tradition“, sagte er, sonst meistens auf großen Märkten unterwegs. So wird er in diesem Jahr wieder vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg zu finden sein. Da verkauft er ausschließlich Ausstecher für Weihnachtsgebäck.

Einkaufen und ein Schwätzle halten am Stand von Uli Sauter. (Foto: Buck, Marion )

„550 verschiedene Motive haben wir dann dabei“, sagt der Ertinger. In Riedlingen hat er alles im Angebot, was einen Kurzwarenhandel ausmacht. Neben dem Verkauf steht aber auch das Treffen alter Bekannter im Vordergrund. Man treffe frühere Schulkameraden oder ehemalige Nachbarn, quatscht ein bisschen, lacht miteinander. Das mache den Markt aus, sagt Sauter, der es in fast 40 Jahren noch nicht geschafft hat, einmal über den ganzen Markt zu gehen.

Schlangestehen bei der Waldkönigin

Neben Magenbrot und Kurzwaren gehört auch eine Marktwurst zum Gallusmarkt. Die gibt es seit fast 35 Jahren am Stand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Biberach.

Deren Vorsitzender Werner Gebele und die amtierenden Bürgermeister des Umlands stehen am Grill und reichen Wurst um Wurst über den Tresen. Bis zum Abend sollten 600 Stück verkauft sein, hofft Gebele.

Gemeinsam mit der baden-württembergischen Waldkönigin verkaufen die Bürgermeister der Region, hier mit Andreas Schneider (Langenenslingen) und Werner Binder (Uttenweiler), die Waldwurst der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Biberach. (Foto: Buck, Marion )

Um die Mittagszeit gibt es Unterstützung durch die baden-württembergische Waldkönigin, Eva-Maria Speidel aus Ohnhülben. Da wird die Schlange vor dem Stand gleich länger, schließlich wird das Mittagessen nicht so häufig von einer königlichen Hoheit serviert.

Huggywuggys im Großformat

Die Qual der Wahl hatten Angeline, Arielle und Kenan am Plüschtierstand aus Nürnberg. Da gab es unter anderem die bei Kindern heißbegehrten Huggywuggys, bekannt aus einem Videospiel. Sie entscheiden sich für bunt, blau und rot unter einer Vielzahl von Farbkombinationen. Jedes hat seinen eigenen Namen. „Mein Enkel hat es mit mir geübt“, sagt der Nürnberger, der seinen eigenen Namen nicht preisgeben will.

„Aber ich hab’s leider wieder vergessen.“ Das fröhliche Kindertrio weiß es natürlich, haben sie doch schon welche zu Hause. Das seien aber kleinere, berichtet Mutter Alwine: „Die hat man mir aus Griechenland mitgebracht.“ Da hat sich die Fahrt nach Riedlingen doch gelohnt.

Händler feiern Riedlinger Premiere

Zum allerersten Mal versucht Jasmin Treude aus Andelfingen ihr Glück als Händlerin ‐ und das gleich beim Gallusmarkt. Bislang hatte sie ihren Tischschmuck aus Holz nur für den privaten Gebrauch hergestellt.

Das Rohmaterial bekommt die junge Frau von Mann und Vater; sie macht daraus unter anderem Adventskränze. „Die sind mal was Besonderes“, so das väterliche Lob. Aber auch Stirnbänder und Mützen in Größen vom Kleinkind bis zu den Großeltern hat sie zu ihrem Händlerstart im Angebot.

Der Duft der süßen Waffeln lockte die Kunden an den Stand von Penelope Tivadar. (Foto: Berthold Rueß )

Ihre Gallusmarkt-Premiere hatte auch Penelope Tivadar. Der Duft süßer Waffeln lockte ab Mittag verstärkt Kundschaft an ihren „Sweet Truck“, den sie seit Dezember betreibt. Darunter war auch eine junge Mutter mit ihrer Familie, die die Jungunternehmerin schon länger auf Instagram folgt, aber zum ersten Mal Gelegenheit hatte, die Waffeln zu verkosten.

Seit fast 50 Jahren im Geschäft

Dagegen ist Wolfgang Kißling aus Winterlingen schon lange ein „alter Hase“. Er hat bereits vor rund 50 Jahren seinen Vater begleitet und betreibt das Geschäft, den mobilen Wäschehandel, selbst sei 41 Jahren. Es gebe nicht mehr ganz so viel Kundschaft wie vor 40 Jahren, bedauert er. Auch die Coronazeit habe die Branche etwas ausgebremst. „Man muss Freude am Geschäft haben“, betont er. Und er freut sich über das „traumhafte“ Marktwetter: „Das macht richtig Spaß.“

Kißling hat treue Stammkundschaft. Und wenn eine Kundin in dem breiten Sortiment vielleicht nicht die passende Größe findet, ist das kein Problem: Er kommt in diesem Jahr noch zwei mal nach Riedlingen. Beim Gallusmarkt muss er früher aufstehen als sonst. Um 4.30 Uhr habe er bereits aufgebaut, als noch Platz war am Weibermarkt.

Das Einparken mit dem zehn Meter langen Hänger vor dem Wegscheiderhaus erfordert Maßarbeit; wegen des Gefälles kann später nicht mehr von Hand nachgebessert werden. Diesmal habe es auf Anhieb gepasst: „Das klappt nicht immer.“

„Der beste Markt überhaupt“

Mit dem „mobilen Kräuterhaus“ kommt Judith Klein aus Winterlingen zum Gallusmarkt. Sie hat Gewürze, Öle, Tees und Hustenbonbons im Angebot, aber auch Alblinsen oder Hagebuttenmarmelade ‐ „eine riesige Auswahl“.

Gut behütet - der Winter kann kommen. (Foto: Berthold Rueß )

Gefragt sind die Gewürzmischungen, mit denen sie auch regelmäßig die Krämermärkte, auch in Mengen oder Ehingen besucht. „Riedlingen ist der beste Markt überhaupt“, findet sie. Die Kunden seien besonders freundlich. Und das gute Wetter komme diesmal noch dazu.

Noch moderate Standpreise

„Die Riedlinger sind mein Publikum“, lobt auch Norbert Messner. Er war gesundheitlich eine Zeitlang außer Gefecht und hat jetzt festgestellt: „Die Leute sind komisch geworden.“ Die Riedlinger hingegen seien nicht so „stoffelig“: „Die kommen auch her für ein Schwätzle. Woanders gibt es nicht mal mehr ein Grüßgott.“ In Riedlingen seien zudem auch die Standpreise noch moderater. „Manche Märkte haben unverschämt aufgeschlagen.“

Der Händler aus Balzheim bei Illertissen hat ein riesiges Sortiment Strickwolle im Angebot, in vielen Farben und Stärken. Es handle sich um Sockenwolle, die besonders strapazierfähig und waschbar sei: „Damit kann man alles stricken.“ Es sei aber eine nicht ganz einfache Ware, die nur eine kleine Gewinnspanne aufweise. Zudem bestehe saisonal zur kalten Jahreszeit eine viel stärkere Nachfrage: „Im Sommer wird weniger gestrickt.“

Normalerweise beginne die Saison erst im Herbst: „Bisher war es zu warm.“ Deshalb sei er froh, unter anderem auch Motiv-Shirts im Angebot zu haben. Seit 1996 beschickt Messner den Gallusmarkt und hat sich hier sein Stammpublikum aufgebaut. So etwas dauere viele Jahre.

Auch Daniela Stahl aus Donzdorf zählt mit mehr als zwei Jahrzehnten zu den Stammhändlern. Sie ist sehr zufrieden mit der Nachfrage: „Die Mischung macht’s. Man fährt besser, wenn man eine große Auswahl hat.“ Dazu zählen Gürtel, Hosenträger, Geldbeutel, Schlüsselmäppchen oder auch Taschen aus Leder. Besonders gefragt seien „Crossbags“, Umhängetaschen aus Kunstleder.“ Seite 15