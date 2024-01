Staatsstraße, Eisenbahnstraße, Bahnhofstraße und schließlich Hindenburgstraße: Seit dem dem Tod von Paul von Hindenburg am 2. August 1934 trägt der Hauptzufahrtsweg zur Innenstadt den Namen des damaligen Reichspräsidenten. Dass dieser mit der NS-Zeit verknüpfte Name nicht mehr Teil des Riedlinger Straßennetzes sei dürfe, forderte zuerst Karl-Heinz Pöhlsen im Jahr 2022 in einem Leserbrief. Während er eine Umbenennung in den früheren Namen Bahnhofstraße fordert, hatte sich Gisela O’Grady-Pfeiffer im Oktober 2023 eine Benennung nach der Riedlinger Widerstandskämpferin Margarete Blersch gewünscht. Der Gemeinderat beschloss schließlich, den bisherigen Straßennamen beizubehalten und eine Erläuterungstafel sowie einen QR-Code zur Einordnung von Paul von Hindenburg zu installieren.

Historiker verfasst historische Einordnung

Zuerst befasste sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss im Oktober vergangenen Jahres mit dem Wunsch nach der Umbenennung. Auch der Historiker Stefan Aßfalg forschte zu Hindenburg und stellte eine historische Einordnung zusammen. Er schlug vor, eine Kurzdarstellung von Hindenburg aufzustellen, die neben dem bisherigen Schild mit dem Straßennamen angebracht wird. Bürgermeister Marcus Schafft hob in der Sitzung am Montag den verantwortungsvollen Umgang der Stadt mit historisch kritischen Themen hervor. Ob Stolpersteine oder Richard-Holy-Saal, die Stadt habe sich schon damit beschäftigt. „Das bietet eine gute Grundlage, uns mit Orten und Personen auseinanderzusetzen“, sagte er.

„Geschichte nicht ausblenden“

Diesen Vorschlag unterstützte Gemeinderat Manfred Schlegel (Mtg!) in der jüngsten Sitzung: Er bezeichnete die Initiative zur Umbenennung zwar als charmant, gab aber zu bedenken, dass man damit diesen Teil der Geschichte ausblende. „Man sollte dieses Thema nutzen, aus dem Straßennamen ein Mahnmal zu machen“, sagte er. Ein QR-Code zur Erläuterung greift für ihn dabei zu kurz. „Ich wünsche mir, dass die Stadt ein deutliches Mahnmal herausarbeitet, das auch sichtbar ist.“ Bürgermeister Marcus Schafft zeigte sich offen für weitere Vorschläge, er hält den QR-Code jedoch für eine gute Möglichkeit zur Recherche. „Wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, kann das auf diesem Weg tun“, erklärte er. Bei jüngeren Menschen stoße eine reine Tafel kaum auf Interesse, gab Reiner Henn (ebenfalls Mtg!) zu bedenken. „Meine Jungen lesen das nicht“ sagte er und forderte die Einbeziehung der Schulen.

Thema soll in Bebauungsplanverfahren einfließen

Auch andere Städte haben sich schon mit dem Thema beschäftigt. In Konstanz etwa wurde einer Straßenumbenennung zugestimmt. Diese forderte Klaus Hagmann (CDU) auch in Riedlingen. Wenig hält er dabei von dem Argument, der bürokratische Aufwand sei zu hoch. „Wir wollen die Hindenburgstraße ja weiterentwickeln, eine Namensänderung würde da passen“, sagte er. In Riedlingen wären von der Änderung des Straßennamens rund 290 private und etwa 50 gewerbliche Anlieger und Praxen betroffen. Gar nicht weit auseinander liege man im Hinblick auf eine Umbenennung, antwortete Schafft. Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens könne man das Anliegen miteinbeziehen.

Richtlinie für künftiges Vorgehen

Prinzipiell gut finde er die Auseinandersetzung mit kritischen Personen, bemerkte Jörg Boßler (CDU). „Ich spreche mich für den Vorschlag aus.“ Sollten wieder einmal ähnliche Fälle zur Diskussion stehen, könne eine Richtlinie helfen. Boßler sprach sich dazu für einen Erweiterungsantrag aus. Auch Manuel Breitfeld (CDU) und Joachim Reis (BüL) stimmten dem Beschlussvortrag samt Erweiterung zu. „Wir sollten Geschichte auch für unsere Kinder und Enkel erhalten.“ Am Ende stimmten die Räte mit einer Enthaltung für den Beschluss.