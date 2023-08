„Der Turnverein besaß eine alte einfache Fahne, deren Anschaffung nicht nachzuweisen ist“ steht in einer Festschrift des Turn– und Sportvereins Riedlingen, der am 12. August auf eine 175–jährige Geschichte zurückblicken kann. Dabei ist diese Fahne, die jetzt im Museum „Schöne Stiege“ aufbewahrt wird, eines der besonders interessanten Objekte aus der Gründungszeit.

Das nahezu einen Quadratmeter große, beidseitig bestickte Tuch aus Seidensatin war jahrzehntelang verschollen und tauchte erst vor einigen Jahren wieder auf. Es stellte sich die Frage, ob dieses Dokument aus kostbarem Stoff dem „Demokratischen Verein“ gehörte oder der 1848 zeitgleich gegründeten „Turngemeinde“.

Doppeladler überlebte Mediatisierung

Auf der einen Seite ist der Doppeladler, auf weinrotem Grund erhaben gestickt. Im Brustschild das Wappen in den Farben schwarz–gold–rot. Das sind die Farben der Studenten des vorrevolutionären Hambacher Festes 1832 als Vorläufer der Revolutionsfarben 1848 schwarz–rot–gold.

Der Doppeladler, einst Hoheitszeichen des „Heilig Römischen Reiches Deutscher Nation“ und der Habsburger überlebte die Mediatisierung 1806 und war das Hoheitszeichen des 1815 errichteten Deutschen Bundes, bis der einköpfige Adler zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 den Doppeladler ersetzte.

Zwölf goldene Sterne

Rätsel geben die zwölf sechsfach gezackten, goldfarbenen Sterne auf, die den Adler umgeben. Sterne waren in vielen Religionen und Kulturen symbolträchtige Zeichen. Am bekanntesten ist heute die Europaflagge mit den zwölf Sternen auf blauem Grund. Das biblische Israel zählte zwölf Stämme, die Zwölf spielt in der Architektur der Stadt Jerusalem eine bedeutende Rolle, in der griechischen Mythologie gab es zwölf Götter.

Bis heute hat das Jahr zwölf Monate und die Tagzeit wird in zwölf Stunden gemessen. Zwölf Sterne trägt die Erscheinung der Frau im Buch der Offenbarung (12,1) und steht als Symbol für die Marienverehrung. Zwölf ist „eine heilige Zahl, zwölf Jünger saßen beim Abendmahl“, heißt ein alter Spruch.

Gründung am Geburtstag Jahns

Aber es waren auch zwölf aktive Mitglieder, die die Gründungsurkunde der „Turngemeinde“ am 12. August 1848 im Gasthaus Vollmer in Riedlingen unterzeichneten. Darauf könnten die zwölf goldenen Punkte, auf Lücke zu den Sternen gestickt, hinweisen.

Der 12. August war der Geburtstag des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn, dessen Denkmal im Berliner Volkspark Hasenheide steht, wo er 1811 die erste öffentlich Turnstunde abhielt.

Die Bedeutung der "R"

Die Rückseite der Fahne zeigt auf altrosa Seidensatin, leicht nach links aus der Mitte gerückt, ein geschwungenes goldenes R im grün gestickten Eichenkranz, der mit einer schwarz–rot–goldenen Schleife gebunden ist. Die Farbfolge der Fransen dagegen ist noch in der Folge schwarz–gold–rot angelegt.

Der Lorbeerkranz gilt seit altersher eindeutig als Auszeichnung bei sportlichen Wettkämpfen. Dagegen lässt das R mehrere Deutungen zu. Natürlich könnte man hierbei wegen der politischen Ereignisse im Gründungsjahr an Revolution denken.

Allerdings stellte der erste Vorsitzende der jungen Turngemeinde in Riedlingen, Louis Perrochet aus Biberach, wo er auch Mitglied der dortigen Turnergemeinde war, im Gründungsjahr fest: „Sie möge vorauswehen im Ringen um Freiheit und Recht“ und verglich das R mit einem Trio: „Recht–Reaktion–Republik, das nacheinander folgen werde.“ Damit schloss er sich den Zielen der Revolution an. Die Fahnenweihe fand am 15. September 1848 im „Rosengarten“ statt.