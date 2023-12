Nicht alle Menschen fühlen sich beseelt in der Adventszeit. Für manche ist es auch einfach Stress, vor allem in der Partnerschaft. Statistisch gesehen trennen sich die meisten Paare am 11. Dezember. Das geht aus einer Facebook-Erhebung hervor. An keinem anderen Tag im Jahr änderten so viele Mitglieder ihren Status von „in einer Beziehung“ zu „Single“. Warum trennen sich ausgerechnet so kurz vor Weihnachten so viele von ihren Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten?

Bilanz ziehen zum Jahresende

Sarah Seidl ist Professorin für Psychologie an der SRH Fernhochschule und erklärt: „Im Dezember schauen wir zurück und ziehen Bilanz: Was lief gut, was hat sich noch immer nicht geändert, wonach sehne ich mich, was soll anders werden im neuen Jahr? Und manchmal ist es dann eben auch die Beziehung, die uns unzufrieden macht. Der Partner hat bisher wieder kein einziges Geschenk besorgt, die besinnliche Adventszeit ist geprägt von Stress und Streit.

Eltern warten wegen den Kindern eher noch die Weihnachtsfeiertage ab

Bei der Aussicht auf die Weihnachtsfeiertage wird es nicht entspannter. Seidl sagt: „Wir verbringen viel Zeit miteinander, sitzen aufeinander. Wenn nun Konflikte sowieso schon schwelen, ist es genau der passende Moment, um zu eskalieren.“ Bei Paaren mit Kindern werden häufig die Weihnachtstage noch gemeinsam verbracht, den Kindern zuliebe. Aber auch in frischen Partnerschaften oder in solchen, in denen noch keine Kinder da seien, könne solch ein emotional aufgeladener Zeitpunkt das Zünglein an der Waage sein, um zu entscheiden, ob man mit dem Menschen an seiner Seite weiterhin zusammen durchs Leben gehen möchte, so Seidl.

Harter Kontrast unterm Christbaum

Seidl macht auch zu hohe Erwartungen an das Fest dafür verantwortlich. „Und das ist auch kein Wunder. Schauen Sie sich die momentane Werbung in der Vorweihnachtszeit an. Nur lächelnde Gesichter, strahlende Kinderaugen, aufmerksame Paare, Glitzer und Feenstaub wohin das Auge reicht. Soweit zur Vorstellung. Und dann kommen wir heim in die Familien und erleben genau das Gegenteil.“ Die Partnerin habe keine Zeit für einen, weil im Büro der Jahresabschluss gemacht werden muss, mindestens ein Kind ist auf jeden Fall krank, man selbst hält sich nur mit einem Medikamentencocktail noch über Wasser. Die Erwartungen an das Fest seien bei den meisten sehr hoch. Und Erwartungen, die nicht erfüllt werden oder überhaupt nicht erfüllt werden können, wandeln sich in Enttäuschung.

Weniger Erwartungen haben

„Es gibt Tipps, mit denen trotzdem ein friedliches Weihnachtsfest gelingen kann“ erklärt Seidl. Es gilt zunächst, klare Erwartungen zu formulieren. „Man sollte im Vorfeld klären, was wichtig ist. Was macht für den Einzelnen Weihnachten aus? „Man sollte darüber mit dem Partner und in den Familien reden. Wie stellen sich die Eltern Weihnachten vor, was wünschen sich die Kinder? Ist uns ein Festessen an Heiligabend wichtig, für das die Erwachsenen den halben Tag in der Küche stehen und vorbereiten? Gehört zu Weihnachten für uns das blitzblank geputzte Haus? Oder geht es uns darum, Zeit miteinander zu verbringen?“

Stress vermeiden

Wichtig ist zudem, zeitliche Puffer einzuplanen. „Warum nicht drei Tage vorher schon Urlaub nehmen und ein bisschen Paar-Zeit gemeinsam genießen, bevor Schule und Kindergarten schließen?“ sagt Seidl. Sie rät, Geschenke bewusst in Ruhe einzupacken, statt am 23. Dezember hektisch nach dem Geschenkpapier zu suchen beginnen.