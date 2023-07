Der Wald der Zukunft ist bunt

Die Planungen für Stadt– und Hospitalwald für die kommenden zehn Jahre haben Forstexperten dem Riedlinger Gemeinderat vorgestellt. Zuvor konnten sich die Räte bei einem Waldbegang über den Zustand des Waldes informieren.

In Zeiten des Klimawandels ist der Wald im Umbruch. Die Trockenjahre 2018/2019 haben aufgezeigt dass klimalabile Baumarten wie die Fichte einem erheblichen betrieblichen Risiko unterliegen, informierte Forsteinrichterin Petra Binder die Gemeinderäte. Die Entwicklung klimaangepasster risikoarmer Wälder ist zusammen mit der Umsetzung der Zielvorgaben der Stadt ein Hauptanliegen dieser Forsteinrichtungserneuerung. Tendenziell würden die zwangsweisen Nutzungen, wie Sturm– und Käferholz, weiter zunehmen. Die Bestände sollen in klimastabile Mischbestände umgebaut werden.

Verjüngung und Jungbestandspflege

Binder sprach neben den Zielsetzungen auch über den Zustand der beiden Wälder, über die Nutzung, Jungbestandspflege, Verjüngung und die Planung für die kommenden zehn Jahre. Der Fichtenbestand habe um zehn Prozent abgenommen. Langfristig soll die Fichte auf geeigneten Standorten durch Douglasie und Lärche ersetzt werden. Das Eschenvorkommen sei halbiert. „Man muss zusehen, wie diese Baumart aus unserem Wald verschwindet.“

Die Entwicklung klimaangepasster risikoarmer Wälder sei zusammen mit der Umsetzung der Zielvorgaben der Stadt ein Hauptanliegen der Forsteinrichtungserneuerung, so Binder. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen der Wälder sprach die Forsteinrichterin auch über den Erholungswert des Waldes für die Bürger und seinen Beitrag zum Klimaschutz.

Wir sind ganz gut aufgestellt. Marcus Schafft

Im Rückblick auf den Zeitraum von 2013 bis 2021 schnitt der Stadtwald, in dem der Buchenbestand mit über 50 Prozent dominiert, bei einem Hiebsatz von 25.000 Festmetern mit einem mittleren jährlichen Gewinn von 38.236 Euro ab. Dies entspreche 15 Euro/Festmeter Einschlag oder 101 Euro je Hektar Bodenfläche. In den vergangenen Jahren konnte ein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden. Im gleichen Zeitraum lag der Gewinn beim Hospitalwald, in dem der Hauptbestandteil aus 56 Prozent Fichte mit Buchen–, Lärchen– und Eichenanteilen besteht, bei einem Hiebsatz von 35.000 Festmetern bei 127.368 Euro, was 38 Euro/Festmeter Einschlag oder 420 Euro je Hektar Bodenfläche bedeutet.

Nach fünf Jahren Zwischenrevision

„Wir sind ganz gut aufgestellt“, merkte Bürgermeister Marcus Schafft an. Stadträtin Dorothea Kraus–Kieferle hinterfragte, ob es sinnvoll sei auf zehn Jahre zu planen. Im Wald werde in 90 bis 180 Jahren geerntet. Hier werde in anderen Zeiträumen geplant, so die stellvertretende Forstamtsleiterin Karin Ott. Nach fünf Jahren gebe es außerdem eine Zwischenrevision. Stadtrat Hanspeter Selg sah es positiv, dass der Buchenbestand über 50 Prozent betrage.

Es musste im Winter niemand frieren. Manfred Goller

Allerdings stellte er sich die Frage, ob Buche die Erderwärmung überhaupt packe. Deshalb umfassten die Planungen die Erhöhung des Mischbaumwaldes um gewappnet zu sein für die Anforderungen der Zukunft, so die Forsteinrichterin Petra Binder. Revierleiter Tobias Lehmann bestätigte, dass die Buche schon auch mit den heißen Temperaturen zu kämpfen habe. Pflummerns Ortsvorsteher Manfred Goller bedankte sich bei den Forstleuten. Es habe genügend Reisschläge für Brennholz gegeben. „Es musste im Winter niemand frieren.“

Sukzessive Umwandlung

Im Stadtwald könne nicht von einem Naturverjüngungsbetrieb gesprochen werden, sagte Stadtrat und Diplom Forstwirt Joachim Reis, von Berufs wegen Fachmann in Sachen Forst. Der Stadtwald stehe prinzipiell nicht schlecht da, dank der Arbeit des Revierleiters Lehmann und seiner Vorgänger, da Flächen ohne Naturverjüngung von ihm konsequent mit Pflanzung nach– beziehungsweise ausgebessert werden. Das Einrichtungswerk zeige auf 90 Hektar labile Fichtenbestände auf, die sukzessive in Mischwald umgewandelt werden sollen. Dies sei nicht zu beanstanden, gelinge aber nur über Pflanzung und nicht über Naturverjüngung.

Hier präferierte Reis einen Umbau mit 60– bis 70–prozentigem Laubholzanteil. Richtigerweise liege, wie vorgestellt, im Stadtwald ein Schwerpunkt auf Beständen mit führender Buche. Hier sei es, wie vorgeschlagen, vollkommen richtig, mit aufkommender Naturverjüngung zu arbeiten, sofern der vorhandene zu verjüngende Bestand vermehrungswürdig sei.

Sollte allerdings die Buche im Wege der Klimaerwärmung ebenfalls ausfallen, werde es schwierig mit dem Naturverjüngungsbetrieb, denn es müsse dann ebenfalls auf Pflanzung mit Baumarten ausgewichen werden, die sich hoffentlich einmal als klimaresistent erweisen werden. Der Gemeinderat stimmte den forstbetrieblichen Planungen für den Zeitraum von 2023 bis 2032 zu.