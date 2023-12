Der Bader- oder Haldenbrunnen wurde auch Badbrunnen genannt, da sich in der früheren Engeldrogerie (heute chilioptik) ehedem das Stadtbad befand, in dem der Bader die Menschen kurierte und diese sich dort seit 1384 auch zur Ader lassen konnten. Seit wann genannter Stadtbrunnen auf der Haldenstraße stand, ist unbekannt. Es gibt einen Hinweis aus dem Jahr 1748. Das Donautor wurde durch die Holztransporte zum Neubau des Klosters Zwiefalten stark in Mitleidenschaft gezogen.

Riedlinger stellt Brustbild her

Man stelle sich vor, wie die schweren Holfahrzeuge, vier- bis sechsspännig durch das Donautor zielten, die Haldenstraße hinauffuhren, um dann über die Mühltorstraße die Stadt durch den Mühlturm wieder zu verlassen. Einen anderen Ausgang nach Norden gab es nicht. Zudem bezahlten die Zwiefalter kein Weggeld. Diesen Umstand nützte die Stadt, von dem Kloster durch dessen Steinmetze einen neuen Brunnen bauen zu lassen. Das Kloster stimmte zu und der nicht näher bekannte Bildhauer Mathias Miller, der in Riedlingen Wohnrecht hatte, fertigte für die Brunnensäule ein Brustbild. 1764 stellte der Drechsler Johann Anton Dreher für den „batters brunnen ein Huntz Kopf“ in Rechnung, bei dem es sich nur um einen Wasserspeier gehandelt haben kann. Einen weiteren Hinweis gibt es 1778. Das Haus des Waffenschmieds Miller liegt beim „Baaders Brunnen“ (heute Haldenstraße 13 Röther-Bendel).

Bürgerschaft bedauert Abbau

„1851 am 20. September lief der neue eiserne Badbrunnen zum erstenmal“, berichtet der Chronist Setz und hielt der Nachwelt fest, dass auch dieser steinerne Brunnen durch ein Wasseralfinger Gußwerk ersetzt werden musste. Die Brunnensäule zierte der Überlieferung nach ein flügelspreizender Adler. Dieser Brunnen wurde nach Schließung des tieferliegenden Mühlgässles und zunehmendem Verkehr 1909 abgebaut. Die Versteigerung dreier öffentlicher gusseiserner Brunnen erbrachte 365 Mark. „Das Vorkommnis wird unter der Bürgerschaft allgemein bedauert; umso mehr, als man sich der Ansicht zuneigt, daß in absehbarer Zeit doch unsere Trinkwasserverhältnisse verbessert werden müssen und dann die Brunnen hätten wieder gespeist werden können.“ Der Adler, die Brunnenzier der gusseisernen Version, wurde erst vor Kurzem wiedergefunden und dem Museumsbestand einverleibt. Dort wartet er auf eine neue Verwendung als Brunnenzier.