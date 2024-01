Zu einem sehr originellen und mit vielen Erinnerungen verknüpften Abend im Riedlinger Lichtspielhaus hat die Narrenzunft Gole eingeladen und damit einen richtig schönen Auftakt zum großen Narrentreffen 2024 geliefert. An zwei Abenden - einmal für geladene Gäste und einmal für die Öffentlichkeit - haben die vielen Gekommenen einen sehr vergnüglichen Abend erlebt.

Gänsehaut bei der „Kreuzritter-Fanfare

Mit einem Begrüßungssekt in der Hand und pikanten Häppchen gab es bereits ab 19 Uhr Zeit für Gespräche und den Austausch von Erinnerungen. Mit dem grünen „Hängerchen“ waren die Narrenräte gekleidet und dazwischen leuchteten im Golerot die Kostüme des Fanfarenzugs und Stadtmusik, die trefflich unterhielt und das Ende der vielen kleinen Pausen ankündigte, war in Gelb und Schwarz gewandet. Begrüßt wurden die vielen Gäste, Freunde und Gönner der Riedlinger Fasnet mit der feierlichen „Kreuzritter-Fanfare“, gespielt vom Fanfarenzug im Wechsel mit der Stadtmusik; hier gab es schon erste Gänsehautgefühle im Publikum.

Filmmaterial aufbereitet

Ein wie immer gut gelaunter Zunftmeister Thomas Maichel begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter auch Fasnetskollegen aus Ehingen, Sigmaringen und Munderkingen. „Wir holen uns a bissle Fasnet“, sagte er und zitierte dann aus der 13. Strophe des Golelieds: „Als einzig teures Angedenken, die Nachwelt hiermit zu beschenken, hat man sein Bildnis fabriziert und in der Fasnet vorgeführt.“ Und an die Hauptperson der Riedlinger Fasnet, Majestät Gole, sollte an diesem Abend erinnert werden. Dafür hatte Narrenrat Michael Setz zahlreiches Filmmaterial gesichtet, digitalisiert und zurechtgeschnitten.

„Dingsda“ mit Fasnetsbegriffen

Den Auftakt bildete das beliebte Spiel „Dingsda“, bei dem der Narrensamen - Kinder, die bei der Jugendgruppe „Freche Frösche“ dabei sind - Fasnetsbegriffe umschrieben hat, die erraten werden sollten. Gar nicht so einfach, wenn etwa als Hauptmerkmal ein schwarzer Umhang genannt wurde, und die Lösung „Boppele“ war. Bevor zur „Fasnet anno dazumal“ übergeleitet wurde, spielte die Stadtmusik das Narrenlied und fürs Publikum war in diesen kurzen Pausen Gelegenheit zu einem Plausch. Froschkuttelnessen im Ochsen mit halsbrecherischem Abrutschen und mit Orden behängten Narrenräten wurde gezeigt und Umzüge in Riedlingen um die inzwischen sehr veränderten Altstadtläden: Urban Sorger, der Gaissmaier, Mast und Metzgerei Roos waren im Hintergrund zu sehen, als der Gole seinen vielen Verehrerinnen und Verehrern zugewunken hat.

Der Gole am Bodensee

„Der Narre schmückt…“ leitete über zum zweiten Teil der Filmschätze, in dem der Gole mit seinem Gefolge über den Bodensee reiste und als erster in Konstanz von der Fähre gegangen ist; die Autos mussten warten. Das „Raus mit dem Gole“ war damals am Mittwochnachmittag und viele Wecken und Bonbons wurden aus den Fenstern für die wartenden Kinder geworfen, die bei Umzügen sehr verwöhnt wurden, wenn sie einen Platz auf dem Boppeles-Karussell oder dem überdimensionierten Boppeles-Kinderwagen ergattert haben.

Wolfgang Schoppenhauer, im Jahr 2005 Archivar der Narrenzunft, hat den Aufbau des neu geschaffenen Goletors mit seiner Videokamera festgehalten und erinnerte an die Nervosität der Beteiligten beim Aufbau und an die große Erleichterung, als alles geglückt ist. Gegen Ende des Abends bat der Zunftmeister seine Narrenratskollegen und -kolleginnen auf die Bühne und dankte ihnen fürs große Engagement im Hinblick aufs Narrentreffen und für den reibungslosen Ablauf dieses harmonischen Kinoabends.

Vorbereitungen fürs Narrentreffen

Als Zugabe gab es noch ein Schmankerl von 2014: Michael Setz hat die Gole und die Traditionsmasken in Szene gesetzt, wie sie sich aufs Narrentreffen vorbereiten: sie betreiben Körperpflege, gehen zum Friseur, ins Fitnessstudio, in den Wald, um einen Narrenbaum zu fällen, und immer wieder sieht man sie beim Vierteles-Schlotzen in der Zunftstube, wo sie von einem Waschweib freundlich bedient werden, aber auch beim Gläser Abtrocknen helfen mussten.

Eine gute Idee der Narrenzunft, zum Auftakt des Narrentreffens zu einem Kinoabend einzuladen und damit einen vergnüglichen Einstieg zum großen Narrentreffen am 3. und 4. Februar zu bieten. Viel Beifall vom Publikum - am Donnerstag waren alle Kinokarten ausverkauft - gab es für die Narrenzunft und von den Narrenräten ein ganz dickes Dankeschön an Zunftmeister Thomas Maichel, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und der mit großer Bescheidenheit und steter Freundlichkeit einen ganz großartigen „Job“ in diesem Ehrenamt macht.