Kappenabend in Riedlingen verspricht - und das wissen die Besucher - eine gute Tanzkapelle, viel Platz zum Tanzen und in den Tanzpausen Auftritte verschiedener Gruppen, die sich einheitlich (ver)kleiden und mit einer originellen Choreographie viel Beifall beim Publikum abholen.

Das Golelied sitzt

Zunftmeister Thomas Maichel begrüßte die Partybesucher mit einem lauten Gole, welches noch ein wenig dünn klang, denn für viele ist das tatsächlich das erste Mal, dass sie an der Fasnet ausgehen. Schon besser ging das Singen des Gole- und des Narrenliedes, welches der musikalische Zunftmeister gemeinsam mit der Partyband „Time Square“ anstimmte. Diese Band aus Ehingen kommt schon viele Jahre zum Kappenabend, und es gelingt ihnen, schon beim ersten Lied die Tänzer und Tänzerinnen aufs große Parkett im Saal zu holen.

Die „Boygroup XXL“ hat nichts verlernt

Beim Kappenabend gilt: Die Bühne gehört der Band und der Saal mit viel Platz gehört den Tanzpaaren und den Gruppen. Die Reihenfolge des Auftritts der Gruppen wird übrigens ausgelost mit Ausnahme der ersten und der letzten Formation. Zunächst also zeigte sich der Fanfarenzug, heuer eine große Gruppe von „Peaky Blinders“ mit den typischen Kappen, und sehr korrekter Kleidung: schwarze Hose, weißes Hemd, Krawatte und Jacket. Doch die vornehme Haltung und Zurückhaltung wurde schnell aufgegeben, denn die „Boygroup XXL“ heizte gleich kräftig ein - sie jedenfalls hat nichts verlernt während der fasnetsfreien Saison.

Blick in die Kristallkugel

Kontrastprogramm zum Fanfarenzug bildete eine Girl-Group (mit einer Ausnahme), die „Hot Shots“, die als Wahrsagerinnen in den Saal einzogen, gekleidet in den Farben schwarz-weiß und lila und mit einem Kopf- und einem Hüfttuch. Das Publikum konnte sich die Zukunft vorhersagen lassen, in die Kristallkugel blicken und sich auspendeln lassen. Ein aufgestelltes Partyzelt, gemütliche Kissen und Teppiche vermittelten eine besondere Atmosphäre und ausgeteilt wurden „gigantisch, goliantische“ Tarotkarten.

Schneewittchen und die vielen Zwerge

Nach einer kurzen Tanzrunde ging es weiter: Ganz in den Golefarben eingekleidet trat die Gruppe „Just for fun“ auf, die viel Stimmung in den Saal brachten mit ihrem Motto „Schneewittchen und Zwerge“. Statt sieben waren es eher 17 Zwerge mit gelben Kappen, roten Latzhosen, grünen Schürzen und weißen Shirts, denen ein rassiges Schneewittchen folgte. Und dann wurde das Märchen erzählt: „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“ wurde von Schneewittchen nicht beherzigt; es fiel um und wurde in einen „gläsernen Sarg“ gebettet. Doch der heldenhafte Prinz erschien im Saal und hat zum Lied „Rote Lippen soll man küssen“ das arme Schneewittchen wieder wachgeküsst. Und dann tanzten alle munter durch den Saal und der Prinz wich seinem Schneewittchen nicht mehr von der Seite.

Schornsteinfeger waren in der nächsten Gruppe präsent, und viele schwarze Männer und Frauen füllten den Saal. Dabei hatten sie ein riesiges rosarotes Glücksschwein und schwarze Bürsten, mit denen sie das Publikum kitzelten. Sie verteilten auch viele Glücksbringer wie Marzipan-Schweinchen und Glücksschokolade. Es gab auch viele Umarmungen der Schornsteinfeger/innen, und das konnte man deutlich sehen an schwarzen Spuren auf vielen Gesichtern.

Letzter Auftritt der „Ladykracher“

Die letzte Gruppe, die „Ladykracher“, hatten ihren 37. und letzten Auftritt in der Halle, und sie ließen es noch einmal richtig krachen mit einer wilden 80er-Jahre Party mit vielen populären Discohits. An ihren Kostümen funkelten bunte Lichterketten und neben Schwarz dominierte ein knalliges Rosarot. In der nächsten Tanzrunde konnten alle zur Musik von Abba tanzen und das Discofeeling nachvollziehen.

Erinnerungen aus dem Froschkuttelbuch

Finalist wie immer war eine Abordnung der Riedlinger Stadtmusik, die passend zu ihrer Verkleidung - die Farben schwarz-gelb sind geblieben - das nette Lied von der „Biene Maya“ spielten. Dann wurde das Publikum aktiv und bildete einige Polonaisen zu den Fasnetshits der Stadtmusik. Ein bunter Saal war es nun, Schornsteinfeger hielten Zwerge im Arm und die Wahrsagerinnen schunkelten mit den „Peaky Blinders“. Gute Stimmung auf der Tanzfläche und auch oben in der Bar, die liebevoll dekoriert war mit Erinnerungsbildern aus dem Froschkuttelbuch und aus den Lautsprechern gab es vor allem für das junge Publikum etwas auf die Ohren.

Es war wieder ein schöner Kappenabend, zwar mit etwas weniger Publikum, denn vielen sind vielleicht drei Fasnetswochen zu viel und sie bündeln ihre Kräfte fürs große Narrentreffen am 3. und 4. Februar.