Den Figuren die Worte in den Mund legen

Sein Faible und sein Gespür für Sprachen hat der in Daugendorf lebende Cornelius Frommann zu seinem Beruf gemacht: Er wurde Synchronautor, Synchronsprecher, Synchronregisseur. Am Samstagabend sprach er mit etwa 50 Besuchern im Lichtspielhaus in Riedlingen über seine Arbeit. Am Beispiel des von ihm synchronisierten amerikanischen Films „A Great Place to Call Home“, gerade eben ganz neu in Deutschland zu sehen, konnten sich die Zuschauer ein Bild von seiner Kunst machen.

Versorgt mit Essen und Getränken fanden sich die Zuschauer im Kinosaal ein, gespannt sowohl auf Cornelius Frommanns Ausführungen als auch auf den neuen Film. In dieser Komödie nähern sich drei alleinlebende ältere Menschen einander an, da sie eine gemeinsame Aufgabe entwickeln: Ein Raumschiff ist im Blumenbeet von Miltons (Sir Ben Kingsley) Garten gelandet und dessen einziger Bewohner braucht Hilfe. Die beiden Nachbarinnen (Harriet Harris und Jane Curtin) mischen sich ein. Alle drei sind sympathisch dargestellt; besondere Momente, witzige und nachdenklich machende, zeichneten diesen Film aus, sagt Cornelius Frommann: „Das sind Probleme aus dem Leben.“ Es sei eine ganz spezielle Sache, ergänzt er, Texte für Figuren zu schreiben und zu sprechen, die er mag - wie in diesem Film.

Seine Aufgabe als Synchronautor sei es, lippensynchrone Texte den deutschen Sprechern vorzulegen. Dazu werde der Film in viele kurze Sequenzen „zerhackt“. 240 bis 260 dieser einzelnen „Takes“ schafften die Sprecher pro Tag im Tonstudio; fünf Tage seien beispielsweise für diesen Film notwendig gewesen. Die Schwierigkeit dabei sei, dass die Sprecher ihre deutschen Stimmen den Darstellern anpassen müssten: „Gute Synchronsprecher können sich in das Gesicht des Schauspielers modellieren.“ Die Bewegung der Lippen müssten - bei guten Synchronisationen - zum gesprochenen Text passen. Dazu kann nicht einfach der originale Satz ins Deutsche übersetzt werden. Die deutsche Sprache hat viel mehr Silben als das Englische; der neue Satz muss die Aussage treffen, aber auch zu den Bewegungen der Lippen, des Mundes, der gesamten Mimik, der Situation passen.

Selbst Modeströmungen sei die Synchronisation unterworfen; der Humor, die Wortwahl, die Stilistik änderten sich mit den Jahrzehnten. Früher sei das Motto gewesen: „Der Text muss stimmen.“ Das werde heute etwas anders gesehen. Viele Besonderheiten der anderen Sprache sind nicht direkt übertragbar. „Unübersetzbare Sachen“, sagt Cornelius Frommann, die ihm besonders Spaß machten, daran zu tüfteln. Redewendungen fallen darunter oder in einer Sprache verwendete Begriffe, die mit einer speziellen Bedeutung aufgeladen sind. Er nennt in diesem Film den „illegal alien“, der im Amerikanischen den „ganz normalen“ illegalen Einwanderer beschreibt, nicht nur den aus dem Weltraum. „Das müssen wir wegmogeln,“ ergänzt er schmunzelnd. Auch zahlreiche Zitate aus früheren Filmen des Genres kämen vor, die dem guten Synchronautor bekannt sein müssen, um sie in der richtigen Form wieder einbauen zu können. Er habe zur Einstimmung auf diese Arbeit daher nach 30 Jahren wieder „E.T. - der Außerirdische“ angeguckt.

Viele weitere Arbeitsschritte erfordere die Synchronisation eines Filmes, führt Cornelius Frommann aus, diverse Gewerke seien mit der Fertigstellung beschäftigt. Zum Beispiel lägen sämtliche Geräusche des Films - ein Schlüsselbund knallt auf den Tisch, der Polizist pocht an die Tür, im Hintergrund zwitschern Vögel - auf einer komplett extra geführten Tonspur. In der „Postproduktion“ würde alles wieder zusammengeführt. Im Abspann, nach den vielen Namen all der Menschen, die am Entstehen des Filmes beteiligt waren, erscheint dann - fast ganz am Ende - „Deutsche Synchronisation Cornelius Frommann“. Das sei seit etwa zehn Jahren wieder üblich, ergänzt er.

Und wie wurde Cornelius Frommann zum Synchronautor, wie arbeitet er? Es gebe keine Ausbildung, sagt er, alle seien Quereinsteiger, Freiberufler; die Liebe zur Sprache sei jedoch notwendig. Er selbst komme von den Fremdsprachen her, sei vor etwa 35 Jahren in die Synchronisation „gerutscht“. Ein Mal schaue er für die Arbeit den kompletten Film an. Dann werde „Halbsatz für Halbsatz“ gesprochen, ohne den Originalton. „Ich sitze seit über 30 Jahren vor dem Bildschirm und rede mit ihm“, sagt er lachend. Nur im Selbersprechen merke er, ob ein Satz in der Übertragung passe; das anschließende Aufschreiben allein reiche nicht. An einem Spielfilm mit viel Text schreibe er etwa zwei Wochen. Dann gehe der Text zum Gegenlesen an die Redaktion, ehe er im Tonstudio mit den Synchronsprechern aufgezeichnet werde. Historische Filme zu bearbeiten liebe er, „Sitcoms“ dagegen eindeutig weniger, schließt Cornelius Frommann. Diese Komödie habe ihm sehr viel Spaß gemacht.

Die amerikanische Komödie, am 1. Februar in Deutschland erschienen, ist im Lichtspielhaus Riedlingen zu sehen am Montag (19. Februar), Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr, ab Donnerstag um 20.30 Uhr.