Die Landwirte in der Region um Riedlingen haben auch am Dienstag weiter demonstriert. Zwar war die Zahl der Teilnehmer geringer als am Montag, trotzdem bildeten sich zeitweise Staus an den neuralgischen Punkten. Am Samstagabend entzündet der Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen ein Mahnfeuer auf dem Bussen.

Versorgungsstation bei der BayWa

Bis spät in die Abendstunden waren am Montag die Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs. Bei der BayWa in Riedlingen war eine Versorgungsstation eingerichtet, wo die Teilnehmer mit belegten Brötchen, Kaffee und Getränken versorgt wurden. Zwischen 500 und 600 Landwirte wurden am Montag, zwischen 8 und 17 Uhr, verköstigt, schätzen die BayWa-Mitarbeiter. Zudem konnten sich die Landwirte in der beheizten Halle aufwärmen und die Toilettenanlagen nutzen. Auch die Bäckerei Bochtler trug zur Versorgung der Demonstranten bei.

Mehr als zehn Körbe Backwaren wurden an die Landwirte verschenkt, weil durch das starke Traktorenaufkommen in der Ortsdurchfahrt Riedlingens das Gros der Kundschaft ausblieb. Auch die Metzgerei Steinhart in Riedlingen stillte den Hunger der Fahrer. Wer mit seinem Traktor vorfuhr, bekam einen Leberkäswecken geschenkt.

Es freut mich auch, dass die Bauern am Dienstag wieder unterwegs sind. Martina Magg-Riedesser

Das sei in allen 15 Verkaufsstellen so gewesen, sagt der Geschäftsführer der Metzgereien, Bernd Steinhart. In Riedlingen nutzten etwa 60 das Angebot, in Gammertingen seien es über 200 gewesen. „Wir leben von der Landwirtschaft. Was täten wir ohne sie?“, begründete Steinhart seine Aktion.

Bauernverband ist zufrieden

Die stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Martina Magg-Riedesser, ist voll zufrieden mit dem ersten Tag der „Aktionswoche“ der Landwirte. „Ich fand’s überragend“, sagte sie über die Traktor-Demo auf der B30 am Montag.

Sie sei erleichtert, dass es keine Zwischenfälle, sprich Unfälle oder Randalierer, gegeben habe und betont, dass die Aktionen weitergehen werden. „Es freut mich auch, dass die Bauern am Dienstag wieder unterwegs sind“, so Magg-Riedesser. „Wir müssen Präsenz zeigen.“

Mahnfeuer auf dem Bussen

Blockaden dürfe es aber keine geben - damit verspiele man die wichtige Zustimmung innerhalb der Bevölkerung. Wie die Aktionswoche weitergeht, konnte Magg-Riedesser nicht sagen. „Es entscheidet sich von Tag zu Tag, was in den Gruppen passiert.“

Die Landwirte organisieren sich über die sozialen Medien und starten dann „kleinere Einzelaktionen“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende. Am Samstagabend plane der Kreisbauernverband ein Mahnfeuer auf dem Bussen zu entzünden.