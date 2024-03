DAV startet mit Mittwochswanderungen

Der DAV Mengen/Riedlingen startet am 20. März mit seinen Mittwochswanderungen. Geplant ist laut Vorschau eine Halbtagestour an den Mindelsee. Treffpunkt und Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Bahnhof in Mengen. Gäste sind willkommen und können für eine Gebühr von 15 Euro teilnehmen. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen, Anmeldungen nehmen die DAV-Geschäftsstelle oder Tourenleiter Anton Uhl entgegen.

Der Mindelsee liegt eingebettet in der hügeligen, eiszeitlich geprägten Landschaft des „Bodanrück“ und befindet sich seit 1938 in einem erhaltenswerten Naturschutzgebiet. Er ist Heimat zahlreicher Vogelarten sowie sonstiger Tieren und Pflanzen. Auf dem Rundweg wird Halt am informativen Bund-Naturschutzzentrum gemacht. Der Rundweg ist knapp zehn Kilometer lang mit nicht erwähnenswerten Höhenmetern.