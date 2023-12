Schon seit dem Sommer war das „Stadtgespräch“ immer nur sporadisch geöffnet, viele Gäste rätselten seitdem über die Gründe. Nun erklärt Pächter Oli Karwowski dazu: „Mir wurde von medizinischer Seite abgeraten, das Café weiterzubetreiben.“ Dass er sein Baby nun so kurzfristig aufgeben müsse, habe er aber nicht gedacht.

Trotzdem sei es besser so, weil er statt hundert Prozent nur noch die Hälfte geben könne und wegen seiner Krankheit auch mit dem Kopf nicht mehr voll bei der Arbeit sei. „Ich bin nicht todkrank, aber so geht es einfach nicht mehr weiter“, erklärt Karwowski. Ob er wieder einmal als Gastronom arbeiten kann, wisse er aktuell nicht. „Momentan hänge ich total in der Luft. Zuerst muss ich wieder gesund werden.“

Wunsch nach Eventgastronomie

Edwin Deutelmoser ist der Eigentümer des Gebäudes, er hatte Mitte Dezember von der Aufgabe der „Stadtcafés“ erfahren. Als Karwowski ihm zum ersten Mal von seiner Krankheit und der möglichen Schließung erzählt habe, gab es drei Interessenten für die Räume. „Die Lage am Eingangstor nach Riedlingen mit der Terrasse ist einfach sagenhaft“, sagt er.

Momentan habe er dagegen keine Anfragen. Deutelmoser erklärt, er habe aber keine Eile und möchte auf jeden Fall einen langfristigen Pächter mit neuen gastronomischen Ideen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Richtung Eventgastronomie geht.“ Mit herkömmlicher Gastronomie könne man viele Menschen heute nicht mehr locken, glaubt er.

Am Eingangstor nach Riedlingen

Darüber hinaus wünscht sich Deutelmoser von der Nachfolge wieder regelmäßige Öffnungszeiten. Er sei als Hauseigentümer bereits von Leuten auf die die vielen Ruhetage des „Stadtcafés“ angesprochen worden. Der Standort in der Haldenstraße zählt jedenfalls zur besten Lage für die Gastronomie in Riedlingen, sowohl Einheimische als auch Radtouristen seien begeistert vom Café gewesen. „Die Räume befinden sich direkt an der Donau und die Terrasse mit hundert Quadratmetern am Ufer ist einmalig in Riedlingen“, sagt Deutelmoser.

Er hatte das Haus in der Haldenstraße 15 aufwendig saniert und betreibt dort seit 2013 sein Brillenfachgeschäft „chilioptik“. Das Haus sei 700 Jahre alt, befinde sich technisch aber nahezu auf dem neuesten Stand. „Gerade deshalb wünsche ich mir einen Wirt, der den Aufwand schätzt, der im Ausbau dieses Hauses steckt“, sagt er.

Keine wirtschaftlichen Gründe

Wirtschaftliche Gründe haben bei der Schließung keine Gründe gespielt, betont Karwowski. Zwar habe auch das „Stadtgespräch“ unter der Corona-Krise gelitten, es seien aber stets treue Stammgäste und generell viele Besucher gekommen. „Bei ihnen möchte ich mich für ihre Treue bedanken und für die schönen Begegnungen in den letzten acht Jahren.“

Besonders in Erinnerung bleiben ihm und seiner Frau Hochzeiten, Familienfeiern und „Riedlingen tanzt“, so Karwowski. Das Inventar mit Möbeln und Küchenausstattung würde er am liebsten seinen Nachfolgern verkaufen. „Ich wünsche mir auf jeden Falls sehr, dass sich schnell eine Nachfolge findet, auch wenn ich dann nichts mehr damit zu tun haben werde“, sagt er. Am Samstag ist öffnet das „Stadtgespräch“ zum letzten Mal. Eine große Abschlussfeier wird es wegen der angeschlagenen Gesundheit von Karwowski aber nicht geben. Zum feiern sei ihm gerade nicht zumute.