Das Seniorenstüble öffnet wieder

Nach der Sommerpause hat das Seniorenstüble ab Dienstag, 12. September, wieder geöffnet. Dieses befindet sich am Wochenmarkt 3 in Riedlingen im Heilig–Geist–Spital. Für die ältere Generation bietet sich hier die Gelegenheit, noch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Zurzeit treffen sich jeden Dienstag rund 60 Personen im Seniorenstüble. Nach der gemütlichen Gesprächs– und Kaffeerunde um 14 Uhr folgt das Jahresprogramm. Hierzu werden Referenten eingeladen. Vorträge über Gesundheit, Reiseberichte, religiöse Themen, Themen den Alltag betreffend und natürlich heiteres stehen auf dem Programm. Jährlich werden zwei Ausflüge organisiert. Einmal wöchentlich wird unter fachlicher Leitung Seniorengymnastik angeboten. Die katholische Sozialstation stellt zudem einen Fahrdienst zur Verfügung, welcher Besucher, die nicht mehr gut zu Fuß sind, zu Hause abholt und auch wieder nach Hause bringt.