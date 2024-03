Christian Münz, Außenverteidiger des TSV Riedlingen, hat sich im Spiel der Fußball-Landesliga gegen den FV Olympia Laupheim bei einem Zusammenprall in der 70. Minute, Schien- und Wadenbein des rechten Fußes gebrochen. Nicht die erste schwere Verletzung, die Riedlingens Kader zu schaffen macht in dieser Saison.

Drei Spieler prallen wohl ineinander

„Es kam eine Flanke in unseren Strafraum, Christian Münz machte einen langen Fuß, um den Ball wegzuschlagen“, erinnert sich Riedlingens Spielertrainer Raphael Sontheimer an den Moment des Vorfalls, in dem das Verhängnis seinen Lauf nahm. Er könne sich aber nicht genau erinnern, ob der Laupheimer Spieler auch zum Ball ging, wie sich der Zusammenprall genau abgespielt habe, ob Foul oder nicht. Nur, dass drei Spieler zusammen prallten: Christian Münz und Artur Altergot vom TSV Riedlingen und Laupheims Marcello Mignemi. Der Schiedsrichter entschied gleich auf Elfmeter.

Manuel Fauler erkennt sofort die Schwere der Verletzung

Allen sei aber kurz danach schnell klar gewesen, dass es sich um eine schlimme Verletzung handelte. „Manuel (Fauler, d. Red.) hat sofort rausgerufen, alle schlugen die Hände vor den Kopf. Wir haben dann überlegt: Wie kriegen wir ihn bei den Schmerzen auf die Trage. Notarzt, Krankenwagen, Hubschrauber. Ich habe ja auch schon vier, fünf solcher Vorfälle in meiner Karriere miterlebt. Es war dann klar, dass wir auf den Notarzt warten und er Schmerzmittel braucht. Aber selbst bis der Notarzt kam, hat es eine Weile gedauert. Am Anfang ging es ja noch, doch dann wurde es ja auch immer kälter“, erinnert sich Sontheimer.

„Da war alles gebrochen. Schien- und Wadenbein. Das war klar, als wir gesehen haben, wie der rechte Fuß hängt. Man hat das auch an den Bildern gesehen, die Christian uns geschickt hat. Zum Glück hat das Sprunggelenk nichts“, sagt Raphael Sontheimer, der in direktem Kontakt mit seinem Spieler steht. Rund eine Stunde dauerte die Unterbrechung, dann wurde Münz ins Krankenhaus nach Biberach gebracht, wo er noch in der Nacht zum Sonntag operiert wurde. Möglicherweise muss der Spieler des TSV Riedlingen am Dienstag oder Mittwoch ein zweites Mal operiert werden.

Auch die Olympia-Spieler sind geschockt

Auch bei Olympia Laupheim hat man geschockt auf die Verletzung von Christian Münz reagiert. Elfmeterschütze Dominik Ludwig hat die Szene selbst nur aus dem Augenwinkel gesehen, da der Mittelfeldspieler, der am Samstag als Stürmer auflief, am kurzen Pfosten an der Flanke vorbeigeschlittert war. „Ich habe realisiert, dass drei Spieler am Boden lagen. Zwei Riedlinger und von uns Marcello Mignemi. Der Schiri hat Elfmeter gepfiffen, die Riedlinger sind zu Christian Münz geeilt, der offensichtlich Schmerzen hatte, schrie. Alle waren geschockt.“

Fairplayaktion der Laupheimer

Ludwig erzählt weiter: „Wir haben angeboten, die letzten 20 Minuten den Ball im Spiel zu halten, ohne Aktionen zum Tor. Nach Rücksprache, auch mit dem Beobachter, hat der Schiri aber nach dem Elfer abgepfiffen. Wir hatten zuvor unter uns abgesprochen, den Elfer Riedlingens Torwart in die Arme zu schieben und haben ihm das auch vorher gesagt. Wir sind in Gedanken bei Christian Münz, wünschen ihm alles Gute und gute Besserung“, sagte Dominik Ludwig am Montag. „Aber natürlich hoffen wir, dass das Spiel auch für uns gewertet wird“, sagte er. Laupheim führte beim Abbruch mit 2:0.

Verband wartet Bericht ab

Derweil muss man beim Verband in Stuttgart noch genau festlegen, wie mit dem von den beteiligten Vereinen, dem Schiedsrichter und dem Schiedsrichterbeobachter ausgehandelten Spielabbruch umzugehen ist. Nach dem Strafstoß, so hatten sich die Parteien geeinigt, pfiff der Schiedsrichter ab, da beide nicht mehr weiterspielen wollten.

„Das Prozedere ist in der Regel wie folgt: Bei Bedarf leitet der Staffelleiter eine Prüfung durch das Sportgericht ein. Dieses entscheidet anschließend über die Wertung beziehungsweise die Neuansetzung des Spiels. Zum Spiel TSV Riedlingen - FV Olympia Laupheim liegt allerdings (noch) kein Sonderbericht des Schiedsrichters vor. Dieser ist angefragt, wir müssen uns also noch etwas gedulden“, teilt der WFV auf Anfrage am Montagmittag mit.