Barbara Spieß kennt man in der Region als Clownin Moki, die zu Späßen aufgelegt ist, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und von Kindern für ihre großen Seifenblasen bewundert wird. In unserer Serie „Mein Jahr“ erzählt die Diplom-Sozialpädagogin im Ruhestand von ihren Erlebnissen auf dem Jakobsweg und wie sie ihre Liebe zu Pferden in Marokko entdeckte.

Um 2023 zu beschreiben, muss ich zwei Jahre zurückgehen, in die Wintermonate 2021/22. Da war ich nämlich in einem Schweizer Zirkus als Clown engagiert. Im Team waren: Der Herr Zirkusdirektor, sieben Marokkaner und drei Mexikaner (zwei Männer, eine Frau). Wir hatten miteinander eine wunderbare Zeit: Die jungen Marokkaner, ganz frisch aus dem Elternhaus geschlüpft, jedenfalls die meisten. Alle wussten, dass sie ihre Heimat vorläufig nicht wiedersehen würden, denn man kann mit einem Arbeitsvertrag zwar ausreisen, aber nur dann. Ohne Arbeitsvertrag ist man illegal.

Barbara Spieß bezaubert als Clown Moki mit großen Seifenblasen. (Foto: Privat )

So wuchs die Neugier auf Marokko

Wir lachten viel, lernten voneinander. Ich war baff, wie freundlich und lustig sie alle waren, offen, neugierig, kindlich noch, aber mit Riesenmuskelpaketen am Körper. Die Mexikaner waren auch so jung, kamen direkt aus Mexiko City, wo ihre Eltern und Geschwister ebenfalls als Clowns lebten und arbeiteten. Durch diese Erfahrung, die zu den schönsten Zeiten meines Lebens gehörte war ich neugierig auf das Marokko, das solch nette Menschen hervorbrachte.

Bei Facebook gibt es eine Seite, die Arbeit gegen Wohnen heißt oder so ähnlich. Da war im Herbst 2022 jemand, der Aladin hieß. Er suchte Hilfe für Pferdepflege und Müll sammeln am Strand in Essaouira, Marokko. Dafür sollte man Essen und Wohnen frei haben. Ich bewarb mich und wurde genommen. Von Pferden hatte ich aber bisher keine Ahnung. Drei Monate durfte ich bleiben - von November 2022 bis Ende Januar 2023. Das Dorf, in dem wir wohnten, heißt Dyabat und ist ein paar Kilometer von Essaouira entfernt.

Erste Reise auf anderen Erdteil

Ich wohnte in einer Wohnung, die ich mit den anderen Menschen, die an dem Projekt beteiligt waren, teilte. Das gefiel mir sehr, weil ich schon immer gerne in Wohngemeinschaften gewohnt habe. Ein Weltenbummlerfreund begleitete mich auf dieser, meiner ersten Reise auf einen anderen Erdteil und zu Moslems, die ich ja gar nicht kannte. Aber schon nach kurzer Zeit in Marrakesch fühlte ich mich sicher. Und das ist bis heute so geblieben. Nie wurde ich blöd angemacht. Ich kann mich als europäische Frau frei bewegen und Freundlichkeit ist die Regel.

Es gab vier wunderschöne Araberstuten, die jeden Tag gefüttert werden mussten. Der Mist musste zusammengekehrt und weggekarrt werden. Sie wurden gebürstet und öfter auch gewaschen. Wir führten sie Gassi. Sie waren zur Zucht gedacht und nicht zum Reiten. Mit der Zeit gewöhnten wir uns aneinander und lernten uns lieben. Hätte ich nie gedacht, dass ich Pferde so lieb haben kann!!! Die Fahrt zu der Ranch, auf der die Tiere lebten, war mit dem Bus Nummer 1 zu erreichen und der kam, wann er wollte. So wurden wir an eine Haupteigenschaft Afrikas gewöhnt: Das Warten - manchmal zwei Stunden. Manchmal nahmen uns Lastenautos mit, wo wir hinten auf der Ladefläche sitzen durften, was mir am meisten Spaß machte. Ich fühlte mich wunderbar wild und frei.

Wir hatten auch einen tollen Guide, Lahcen, der an dem Projekt beteiligt war und uns alles zeigte: Herrliche Märkte mit Mengen von feinem Gemüse. Er zeigte uns, wo wir billig und gut Fisch essen konnten: In der Medina, der Altstadt von Essaouira, die mit einer Lehmmauer umgeben ist. In der es noch jede Menge kleine Läden gibt. Natürlich viel Keramik, Schuhe, Gewürze usw. für Touristen, aber auch Fisch, Gemüse, Datteln, Feigen ... Auch Schneider, Schuhputzer, Keksbäcker, Musiker, Akrobaten, Bettler, Eierverkäufer, Kräuterweiber versuchten ein paar Dirham zu verdienen. Frühstück gibt es für 15 Dirham (1 Euro 50): Pfannkuchen mit Honig, Öl und Tee.

In Dyabat leben viele Tiere ohne festgebunden zu sein, frei im Dorf: Hunde mit ihren Welpen, Katzen, Gänse, Esel, Ziegen. Nachts gibt es Kämpfe zwischen Hundemeuten oder Katzen auf der Pirsch. Es gibt Hundehepaare. Ich liebe dieses Leben eng bei den Tieren. Unser Guide ist ein wunderbarer Reiter. Pferde bestimmen sein Leben. Dazu kommen die Kindermeuten, die den ganzen Tag spielen, wenn sie nicht gerade in der Schule sind. Lahcen und ich waren Clowns für sie, die Seifenblasen machten und Spiele mit ihnen spielten. Wir machten eine Show, die Wolken von wilden Kindern begeistert aufnahmen.

Gemeinsam mit Jojo machte Barbara Spieß auf die Vermüllung des Meeres und des Strandes aufmerksam. (Foto: Privat )

Müllsammeln am Strand

Außerdem sammelte Jojo sowieso schon den Müll vom Strand weg und als Clowns machten wir einige kleinere Filme und eine Straßenaktion, die uns schnell populär machten. Ende Januar musste ich nach Hause fliegen. Ich habe einmal monatlich einen Auftritt im Konrad-Manopp-Stift, natürlich als Clown. Außerdem muss man nach drei Monaten sowieso wieder ausreisen.

So lebte ich mich dann wieder im schwäbischen Unlingen ein, was mir bei meinen netten Nachbarn und ebenso netten Freunden leichter gemacht wurde. Ich hatte auch genug zu tun. Es standen verschiedene Auftritte an. Ich muss immer wieder üben, vorbereiten, planen. Seifenblasenrezepte perfektionieren. Ukulele auch auswendig spielen. (Ein alter Kopf braucht länger) Außerdem sauste ich, wenn es das Wetter erlaubte, bei jeder Gelegenheit mit meinem E-Bike durch die Landschaft. Ich habe einen schönen großen Garten mit viel Blumen und Gemüse, in dem wir diesen Sommer oft gesessen sind.

Einmal pro Woche veranstaltete Andreas Weisser von der Clownsschule Ravensburg ein Training, das dem Clown gut tut und auch der Seele. In Zukunft wird es in größeren Abständen auf der Alb stattfinden.

Arbeit auf dem Bauernhof

Ein befreundetes Ehepaar hat in Boll/Sauldorf einen Hof mit vielen Tieren: Ochsen, Pferde, Esel, Katzen, den Hund Buddy, Schafe,Enten, Schweine, Hühner, Tauben, Lamas. Don Camillo und Peppone , zwei Esel, lernte ich bereits in dem Schweizer Zirkus kennen, wo sie auch auftraten. Viele Tiere konnten Kunststückchen. Die Chefin des Esel-und Schafhofes Rottaler in Sauldorf musste aus familiären Gründen eine Woche weg und so durfte ich eine Woche lang gemeinsam mit Chef Ivo die Ställe saubermachen, füttern, die Tiere auf die Weide führen.

Viele Schafe waren trächtig und immer wieder lag plötzlich ein winziges nasses Etwas im Stroh und versuchte auf die wackeligen Beinchen zukommen. Vielen gelang es, aber manche waren für diese Welt zu schwach und mussten wieder gehen, kaum, dass sie gekommen waren. Ich übte mit den Eseln. Besonders Don Camillo hatte es mir angetan. Er mochte wenn ich sang und belohnte mich, indem er meine Nase ableckte. Im Laufe des Jahres durfte ich bei einer Vorführung eine Eseldressur „Esel geht zur Schule“ vorführen. Ist nicht einfach!!!

Im März durfte ich im Manopp-Stift zum ersten Mal wieder ohne Maske spielen. Das war eine echte Wohltat, besonders beim Singen. Es ist quälend, wenn man beim Singen nicht genug Luft bekommt. Die Märzenbecher blühten im Friedinger Tal, kurz darauf Bärlauch bei Zwiefaltendorf.

Auf dem Jakobsweg

Ich wollte mit dem Tollesachenmachen nicht aufhören und flog mit einer Freundin nach Porto und wir liefen den portugiesischen Jakobsweg, der nur um die 250 Kilometer lang ist. Vom 1. April bis 3. Mai war ich unterwegs. Auf der Strecke gab es immer wieder einen singenden Vogel, der über weite Strecken meinen Lauf begleitete.

In Porto machte sich Barbara Spieß auf den Weg auf dem Jakobsweg. (Foto: Privat )

Auch das Meer war in Portugal immer anwesend. In Spanien war es dann plötzlich weg. Schade! Es fehlt mir meist, das Meer mit seinem Wellengeräusch. Auch hier habe ich viel sehr Nachhaltiges erlebt: Schlafen mit vielen anderen Menschen in einem Raum, Männern und Frauen und irgendjemand schnarcht immer. Die eigene Kraft, aber auch die Grenzen spüren.

Ich hatte genug Auftritte, es macht mir Spaß, mich immer weiterzuentwickeln. Ich lerne gern und habe in Andreas Weisser von der Clownsschule Ravensburg einen wunderbaren Begleiter meiner Arbeit gefunden.

Im November nach Marokko

Im November machte ich mich wieder nach Marokko auf, diesmal ohne Begleitung und ohne engagiert zu sein. Ich finde viel Zeit, um endlich mal zur Ruhe zu kommen. Wir pflegen die Pferde, gehen mit ihnen Gassi...ans Meer. Ich übe viel mit meinem Clownspartner Lahcen.

Punkt 18 Uhr warten in Marokko die Kinder darauf, dass Clown Mocki sie mit ihren Späßen unterhält. (Foto: Privat )

Die Kinder des Dorfes Dyabat warten inzwischen gegen 18 Uhr darauf, dass wir mit ihnen Spiele machen. Heute waren es z.B. Seifenblasen. Die Kinder sind wild, frei...sie spielen die ganze schulfreie Zeit. Ich spreche nur wenige Brocken arabisch, aber es wird immer mehr. Lahcen übersetzt, wenn er da iat und sonst muss ich öfter mal „la!“ rufen, das heisst nein. Aber ea geht ganz gut. Oder Mütter helfen.

Wir nehmen unsere Requisiten und spielen, wo man uns lässt. Ich bin sehr glücklich darüber und bleibe hoffentlich noch bis Ende Januar

Marokko hat mein ganzes Jahr überstrahlt und mich verändert. Aber natürlich freue ich mich auch wieder auf unser wunderschönes Oberschwaben