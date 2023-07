Chabos und Babos treffen sich in Zwiefalten

22 Schülerinnen und Schülern haben jüngst die Allgemeine Hochschulreife vergeben bekommen. Preise für sehr gute Leistungen erhielten Tatjana Baginski, Leonie Meier, Florian Stripling.

Dem jedoch nicht genug, die drei erhielten für ihre herausragenden Leistungen noch weitere Auszeichnungen. Den Preis des Landrats (Jahrgangsbeste) erhielt Leonie Meier, den Wirtschaftspreis Florian Stripling und den GGk–Schulpreis der LZPB Tatjana Baginski. Ramazan Duran, Jakob Fritzen, Aaron Lutz, Leona Wolf konnten sich über Belobigungen freuen.

Die Klassenlehrkräfte Milica Majstorovic und Matthias Kugler konnten stolz auf ihre Schützlinge sein. Das schlug sich auch in der kreativen Abirede nieder. Getreu dem diesjährigen Abimotto „Haftiabi — Jetzt gibt’s Heckmeck“ hatten die zwei Klassenlehrer eine Abirede im Rapstil kreiert — und dazu ChatGPT bemüht. Zumindest für ein paar Zeilen. Der Abi–Jam hielt Rückschau über die vergangenen zwei intensiven Jahre. Die Schüler zu Brudis zu machen, das war das Ziel und so begaben sich die Klassenlehrer und ihre Schützlinge gleich in den ersten Tagen des ersten Schuljahres zu einem erlebnispädagogischen Kennenlernen, das gleich viel von ihnen abverlangte. Sie mussten Murmeln durch halb Sigmaringen transportieren, Brücken bauen oder „blindes Verständnis zeigen“. Laut Milica Majstorovic und Matthias Kugler waren die Schüler innerhalb kürzester Zeit tatsächlich eine eingeschworene Bande geworden, was sich schlussendlich auch diesen Februar mit dem Sieg beim Fußballturnier zeigte. Insgesamt hoben beide die Zuverlässigkeit, Belehrbarkeit und den periodisch–wiederkehrenden Teamgeist hervor. Stolz waren beide auf die Leistungen und Fortschritte ihrer Schützlinge und verabschiedeten ihre „Chabos“ mit großer Herzlichkeit. Dies zeigten auch die Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der Dankeskarten, die für jede Lehrkraft individuell kreiert worden waren.

Den Service für die Gäste übernahm die 1. Klasse der Wirtschaftsoberschule, diejenigen Schülerinnen und Schüler also, die nächstes Jahr auf der Bühne ihre Zeugnisse entgegennehmen werden.