CDU Riedlingen lädt zu öffentlichem Treffen

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung im letzten November angekündigt, rüstet sich die CDU Riedlingen zu Beginn des neuen Jahres für die Wahlen zum Europarlament, die Wahlen zum Kreistag sowie die Kommunalwahl und plant nunmehr die Aufstellung der Liste für die Kommunalwahl in Riedlingen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

„Wir sind eine Volkspartei, die nicht nur nah am Bürger ist und mit Leidenschaft Kommunalpolitik im Ländle macht, sondern vor allem auch die Lebenswirklichkeit, die Sorgen und Nöte der Menschen kennt“, so der Vorsitzende Ulrich Ott.

Vor diesem Hintergrund wolle die CDU vor Ort verstärkt mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und zusätzlich potenzielle Interessenten bei einem offenen Stammtisch für ein Engagement in der Partei beziehungsweise dem Gemeinderat werben. „Ob jung, alt, mit oder ohne Migrationshintergrund, Handwerker, Beamte, Akademiker, die Kommunalwahl bietet die Möglichkeit sich aktiv in die Kommunalpolitik einzubringen und die Zukunft der eigenen Stadt mit Teilorten zu gestalten“, so Ott.

Angesichts zunehmender Unzufriedenheit in der Bevölkerung über politische Entscheidungen sei es wichtig, wenn Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Verantwortung für ihre Kommune übernehmen, sich zur Wahl stellen und einbringen. Die Kommunalwahl biete die Chance, Politik und Riedlingen mitzugestalten, so die CDU Riedlingen.

Der CDU Stadtverband trifft sich zu einem „get together“ am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Postbar, Hindenburgstraße in Riedlingen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Das Personaltableau für die Kommunalwahl stelle die CDU Riedlingen sodann im Rahmen einer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 21. März auf.