Als freiberufliche Hebamme begleitete Ilse Offermann-Bartnik zahllose Mütter rund um Riedlingen bei der Geburt ihrer Kinder. Durch politische Entscheidungen habe sich das Berufsbild über die Jahrzehnte deutlich verändert, sagt sie. Doch auch die gestiegene Erwartungshaltung mancher Mutter und weniger Zusammenhalt in den Familien machten den Beruf immer anspruchsvoller. Mit 69 Jahren geht sie nun in den Ruhestand.

Nach über 40 Jahren Tätigkeit als Hebamme könne sie sich an viele schöne Momente in ihrem Berufsleben erinnern, sagt Offermann-Bartnik. Ein Höhepunkt sei etwa die Geburt von Vierlingen gewesen. Auch angehende Väter hätten schon für Schmunzeln im Kreißsaal gesorgt. „Ein Ehemann ist mal mit seiner ganzen Kameraausrüstung gekommen, um die Geburt zu dokumentieren. Auf einmal ist er vor Aufregung ohnmächtig geworden und umgefallen.“

Viel mehr als nur Entbindung

Wer an den Berufsalltag einer Hebamme danke, verbindet ihn oft mit der Entbindung. Der mache aber meistens nur einen kleinen Teil ihrer Arbeit aus, sagt sie. „Jede Frau hat bis zu einem Jahr Anspruch auf Betreuung. Manchmal sind es sogar drei Jahre.“ Unmittelbar nach der Entbindung handele es sich vor allem um Nachsorge, dabei gehe es um Fragen zum Stillen oder der Nabelpflege.

Ich habe leider immer mehr den Eindruck, wie ein Schulkind behandelt zu werden. Ilse Offermann-Bartnik

Dieser Teil ihrer Arbeit werde immer wichtiger. „Denn während Frauen nach einer normalen Entbindung noch vor ein paar Jahren nach zehn Tagen aus der Klinik entlassen wurden, sind es heute nur noch zwei.“

Kritik an politischen Vorgaben

Damit verlagere sich die Arbeit rund um die Entbindung von den Krankenhäusern immer mehr zu den Hebammen, beklagt Offermann-Bartnik. Bürokratie und politische Vorgaben machten ihrem Beruf ebenfalls zu schaffen. Qualitätsmanagement etwa sei zwar noch keine Pflicht, doch es werde nicht besser mit Vorgaben und Regelungen. „Ich habe leider immer mehr den Eindruck, wie ein Schulkind behandelt zu werden“, sagt sie.

Gleichzeitig würden Entscheidungen getroffen, die mit der Berufspraxis wenig zu tun haben. Dazu zähle die Streichung von Homöopathie als Kassenleistung. „Sie kann die Schulmedizin mit Penicillin und Antibiotika zwar auf keinen Fall ersetzen. aber wir konnten schon viele Krankheiten mit homöopathischen Mitteln heilen, wie zum Beispiel eine Brustentzündung.“

Nachwuchssorgen

Leider stehe der Nachwuchs in ihrem Beruf nicht gerade Schlange, fügt ihre Freundin Brigitte Beller aus Altheim hinzu. Sie machte von 1976 bis 1978 ebenfalls eine Ausbildung zur Hebamme und ist aktuell in der Nachsorge tätig. Eigentlich wolle sie Ende September aufhören, hat aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

Im Vergleich zu früher sind sie anspruchsvoller geworden. Sie rufen an und meinen, man steht gleich auf der Matte. Ilse Offermann-Bartnik

„Wenn man mich braucht, bin ich auch weiter da“, sagt sie. Dass man ihren Beruf mittlerweile nur noch studieren kann, hält sie im Hinblick auf Nachwuchssorgen für wenig förderlich. „Es geht doch eher darum, dass viele junge Menschen heute spätestens um 17 Uhr Feierabend haben wollen. Das ist in unserem Beruf oft nicht möglich.“

Auch Mütter haben sich verändert

Bei aller Kritik an den Rahmenbedingungen habe sich auch bei mancher Mutter die Mentalität verändert, erklärt Offermann-Bartnik. „Im Vergleich zu früher sind sie anspruchsvoller geworden. Sie rufen an und meinen, man steht gleich auf der Matte.“

Auch der Zusammenhalt in der Familie sei wegen sich verändernder Familienstrukturen zurückgegangen. Oft gebe es keine Oma mehr, ihr ihre eigenen Erfahrungen und Wissen an die Enkelin weitergeben kann. Auch deshalb werde die Arbeit von Hebammen in Zukunft unverzichtbar bleiben, sagt sie.

Lob für neues geburtshilfliches Angebot

Als positives Beispiel für eine natürliche und selbstbestimmte Geburt nennt Offermann-Bartnik das neue geburtshilfliche Angebot am Sana Klinikum. Dabei handelt es sich um ein zusätzliches Betreuungsangebot zur ärztlich geführten Entbindung, bei dem Gebärende ausschließlich von Hebammen betreut werden.

„Das ist gut für die werdenden Mütter, weil sie sich so komplett auf die Geburt konzentrieren können.“ Damit werde der Beruf der Hebamme noch verantwortungsvoller, glaubt sie.