Bürger– und Helferfest steigt wieder in Riedlingen

Die Seniorengenossenschaft Riedlingen lädt am Samstag, 16. September, wieder zu ihrem Bürger– und Helferfest ein. In der Tradition der nun über 30 Jahre bestehenden Seniorengenossenschaft in Riedlingen steht das Fest als Dankeschön für alle Tagesgäste, deren Angehörigen, Helfer und Helferinnen, Mitgliedern, Freunden und interessierten Bürgern. Bewirtet werden die Gäste von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Tages– und Demenzpflege.

Musikalisch wird das Grabenfest in diesem Jahr von dem Tanz–Duo „Die Trollys“ und der „Caribbean Steelband Kolibris“ umrahmt. Das Fest findet nur bei guter Witterung vor der Seniorenwohnanlage in der Gammertinger–Straße ab 14 Uhr statt.