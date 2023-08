Boule — ein richtig schöner Freizeitsport

Sieht man gestikulierende Männer, die kurz darauf konzentriert verharren, dann Ratschläge erteilen wie „schießen“, „legen“, „genau hier vorbei“ und dann allesamt miteinander circa zehn Meter vorwärts eilen, kann man sich fast sicher sein, Boule Spieler zu beobachten. Frauen sind in diesem schönen Freizeitsport noch die Ausnahme, obwohl dieser für jeden geeignet ist.

In Riedlingen treffen sich seit ein paar Jahren eine Handvoll Männer und Frauen, um miteinander für ein oder auch zwei Stunden zu boulen. Schon lange gibt es dieses Spiel, und sehr bekannt ist dies vor allem in Frankreich, wo es unter dem Namen „Pétanque“ auch als Profisport firmiert. Die Regeln für dieses Spiel sind einfach und schnell erlernbar: Es geht darum, schwere Metallkugeln so nah wie möglich an eine Zielkugel (das „Schweinchen“) zu werfen.

Man kann — wenn man technisch dazu in der Lage ist — versuchen, die gegnerische Kugel „wegzuschießen“ oder auch einfach durch einen geschickten Wurf probieren, näher ans Schweinchen zu gelangen. Das Schweinchen sollte mindestens sechs und höchstens zehn Meter vom Wurfkreis entfernt liegen. Beliebt ist vor allem die Spielvariante „Doublette“, wo jeweils zwei Spieler mit jeweils drei Kugeln eine Mannschaft bilden Die Kugeln sind aus Metall, wiegen zwischen 650 und 800 Gramm und haben einen Durchmesser zwischen sieben und acht Zentimetern.

Der Untergrund sollte hart sein und eben — so kann man fast überall spielen, wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind. Das haben auch die Riedlinger bislang gemacht: Mal haben sie sich auf leeren gekiesten Parkplätzen getroffen, mal auf dem Hartplatz beim Lehrschwimmbecken, der mit seinen Löchern allerdings nur suboptimal war. Auf der Suche nach einem neuen Platz haben die Spieler bei der Stadt nachgefragt. Im Rahmen des Förderprogramms „Lebendige Altstadt“ hat sich Stadtbaumeister Wolfgang Weiß gemeinsam mit einigen Spielern nach einem geeigneten Platz umgesehen. So ist an der Donau hinter der Kalbinnenhalle ein großer, mit Holz eingefasster Platz entstanden, der schon beinahe perfekt ist: Der Untergrund muss noch mehr aushärten. Dafür sollte es noch ein paarmal regnen.

Die Boule Spieler haben in Eigenleistung noch zwei Bänke gebaut, wo man seine Kugeln ablegen kann und zwischendurch ausruhen. Zugänglich ist der Platz für alle. Die Boule Spieler hoffen auf weitere Personen, egal ob alt oder jung, ob männlich oder weiblich, ob erfahren oder unerfahren, die Lust haben, sich dort zu treffen. „Wir sind über 20 Personen in unserer Gruppe“, sagt Cornelius Frommann, „aber meist haben wenige überhaupt Zeit zu kommen. Beim Boulen hat jedes Alter (fast) die gleichen Chancen und ich werde das mit 80 noch spielen.“

Für Hannes Schwendele, ebenfalls ein begeisterter Bouler, ist es ein „geselliges sportliches Miteinander mit Freunden und Spannung bis zum letzten Wurf“. „Pétanque schafft die Möglichkeit, sich vom Alltags– und Arbeitsstress zu befreien“, sagt Mike Schmid, der nach Feierabend immer Lust auf ein Spielchen hat. Alle schätzen, dass man im Freien ist und fast das ganze Jahr spielen kann. „Wir freuen uns über neue Spieler und wir können zu Beginn auch Kugeln ausleihen und die Regeln und die Techniken bei Bedarf erklären“, sagt Werner Hehn, eine treibende Kraft bei der Suche nach einem neuen Platz.