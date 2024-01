In 40 Bühnenjahren blickt Frl. Wommy Wonder mittlerweile auf mehr als 4000 Auftritte in Deutschland und im meist benachbarten Ausland, auf 38 abendfüllende Theater-Programme, 27 Kleinkunstpreise und diverse Kurzprogramme zurück. Er ist bei Galas und TV-Auftritten zu sehen. Für die Schwäbische Zeitung blickt der Travestiekünstler Michael Panzer auf sein ganz privates Jahr 2023 zurück.

Positive Erinnerungen überlagern die negativen

Wenn ich auf das Jahr 2023 zurückblicke, so geschieht das mit sehr gemischten Gefühlen, aber mein unerschütterlicher Optimismus schafft es, dass die positiven Erinnerungen die negativen überlagern. Geprägt war das Jahr davon, nach knapp drei Jahren Pandemie-Auszeit wieder in die Normalität zurückzufinden, wobei Auszeit das falsche Wort ist.

Meine Branche war diejenige, die während der schlimmen Monate am meisten gefordert war, gute Laune und Optimismus zu verbreiten und die Leute zu motivieren, egal wie es einem selber ging. Parallel wurde man von der Politik vorgeführt, während sie sich gleichzeitig loben ließ für Hilfen, die die Branche de facto nicht oder kaum erreichten. Man darf besser nicht drüber nachdenken, sonst verliert man den Glauben an Gerechtigkeit.

Jammern bringt einen nicht weiter

Und nein, von Normalzustand sind wir noch weit entfernt, es sei denn, man gehört zum kleinen Kreis derer, die alle zwei Wochen im Fernsehen präsent sind. Für die meisten in der Branche hat sich die Situation noch nicht erholt, auch wenn die Politik nicht müde wird zu betonen, dass ja alles wieder „wie vorher“ sei. Ist es nicht.

Weder für die Kultur noch für die Gastro, noch für den einfachen Mann von der Straße. Aber egal, jammern bringt einen nicht weiter, also Augen zu und durch und gute Laune verbreiten getreu meiner Devise „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

Und zum Heulen gab’s einiges. 18 Menschen sind in meinem unmittelbaren Umfeld gestorben, die meisten „plötzlich und unerwartet“ oder weil sie mit der bestehenden Situation nicht zurechtkamen, da ist es wohl am besten, das alles nicht näher zu hinterfragen, insofern war ich froh, dass ich mehrere wunderschöne Projekte mitgestalten oder schöne Abende vor ekstatischem Publikum erleben durfte.

Als Konterfei auf den Bussen

In Stuttgart war ich Kampagnengesicht und Aushängeschild für die ErlebnisCard, mit der man über 70 Freizeit- und Kultureinrichtungen besuchen kann. Mehrere Videoclips zur Aktion liefen im Kino und am Flughafen in Dauerschleife, mein Gesicht ist bei Stuttgart Tourismus zu sehen und auf den Bussen, die die Touristen durch die Stadt fahren – wow.

Nebenbei war ich dann noch in einem Bildband über „Buntes Stuttgart“ vertreten - inklusive Ausstellung im Stadtpalais und großer Vernissage, ferner gab’s eine Präsentation mit Bild, Kostüm und Frisur auf einer Puppe im Tübinger Stadtmuseum …

Michael Panzer als Frl. Wommy Wonder feiert 2024 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. (Foto: Privat )

Mit eigenen Programmen war ich in der ganzen Republik und im angrenzenden Ausland unterwegs, durfte in Nürnberg im selben Maße schöne Abende erleben wie in Köln, Hamburg, auf Sylt oder am Timmendorfer Strand. Nirgends gab es Verständigungsprobleme, überall war man Botschafterin der guten Laune und konnte den Leuten schöne Abende bescheren - ein schönes Gefühl!

Die Quotenkönigin Elfriede Schäufele

Mit Elfriede Schäufele war ich bei der Fasnetssendung des SWR-Quotenkönigin, und wenn man das im konservativen Süden in einem Genre schafft, in dem man normalerweise milde belächelt wird, ist das ein Ritterschlag. Es ist wunderbar zu sehen, wie Zuschauer und Publikum hinter einem stehen und sie von dem, was man auf der Bühne macht, noch was in den Alltag mitnehmen.

Sehr gefreut habe ich mich über das mehrwöchige Sommergastspiel im Stuttgarter Theaterhaus, wo wir endlich einmal wieder ein Stück groß inszenieren konnten - dass dann noch der Publikumszuspruch gewaltig war, war ein wunderschönes Erlebnis, genauso wie die Roten Teppiche bei Galas, Palazzo und Musicalpremieren, wo man dann all diejenigen sieht und wiedertrifft, die man früher nur vom Fernsehen her kannte.

Wommy Wonder saß auf Loriots Originalsofa

Im Gedächtnis bleiben wird mir auch die Veranstaltung im „Haus der Geschichte“, wo ich auf Loriots Originalsofa eine muntere Gesprächsrunde leiten durfte … und als besondere Ehre empfand ich es, bei „Ein Käfig voller Narren“ mitwirken zu dürfen … mit eigener Szene und eigenem Lied, das ich selber noch zum Abend beisteuern durfte.

Insofern überwiegen für 2023 die schönen Erinnerungen bei weitem, auch wenn ich die anderen nicht ausblenden kann … oder auch nicht ausblenden möchte, denn Sonne kann man doch nur schätzen, wenn man Regen kennt.

Momentan arbeite ich hart dran, dass 2024 bombastisch wird, da feiere ich mein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Tour, einem mehrwöchigen Sommergastspiel und einer großen Gala im November im Stuttgarter Theaterhaus … ich kann es selber kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich freue mich riesig! 2024 wird ein wunderbares Jahr …und ich gebe mir besondere Mühe bei Unterhaltung mit Haltung für Herz, Hirn und Zwerchfell, und ich hoffe sehr, dass mich der Tourplan dann auch in meine geliebte Heimat führt.