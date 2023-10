Blues & Boogie in der Wimsener Mühle

Jeder Einzelne ist ein wahrer Meister an seinem Instrument: Abi Wallenstein, Blues-Urgestein und lebende Legende an der Gitarre. Dazu Ludwig Seuss (Spider Murphy Gang) am Piano und Hubert Hofherr an der Bluesharp. Begleitet werden sie von keinem Geringeren als Torsten Zwingenberger am Schlagzeug. Was dabei gemeinsam herauskommt, ist mitreißender Blues & Boogie vom Allerfeinsten, heißt es in der Ankündigung von „Spirit of the Blues“ am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Wimsener Mühle. Die deutsche Bluesszene gibt sich die Ehre und will für ein Konzerterlebnis sorgen, das hält, was es verspricht! Tickets gibt es online unter www.wimsen-kulturmuehle.de oder telefonisch unter der Nummer 07121/302210.