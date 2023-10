Biss, Durchhaltevermögen und Organisationsstärke

Die SRH Fernhochschule ‐ The Mobile University hat ihre Online-Graduierungsfeier für Hunderte Bachelor- und Masterabsolventen des Jahres 2023 ausgerichtet. Die Feier umfasste Live-Musik, prominente Redner und ein umfangreiches Programm. Dies teilt die Fernhochschule mit.

„Danke schön an euch und dass ihr diese Veranstaltung ermöglicht. Ich hatte vergessen, einfach mal stolz auf mich selbst zu sein und meinen Erfolg zu feiern. Das hole ich heute gemeinsam mit euch allen nach. Danke.“ Diese emotionale Botschaft postete Absolventin Christin Hoffmann am 20. Oktober ins digitale Gästebuch der SRH Fernhochschule und sprach damit vielen Absolventen aus der Seele. So ein Studium ist in den seltensten Fällen ein Spaziergang, und gerade die Studierenden an der Fernhochschule absolvieren ihren Abschluss meist neben Job, Familie und weiteren Verpflichtungen. Dafür brauche es Biss, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich zu organisieren, heißt es in der Mitteilung. Eigenschaften, die alle 707 Absolventinnen und Absolventen bewiesen hätten.

Durchs Programm der „Graduation@Home“ führten Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule, und Dagmar Moll, die den Bereich Student Life am Standort Riedlingen leitet. Neben Live-Musik vom Duo Mutschler und dem großen Rahmenprogramm hielten aktuelle und ehemalige Studierende inspirierende Reden. So motivierte Festrednerin Merle Frohms, Torhüterin der Frauenfußball-Nationalmannschaft und Studentin an der Fernhochschule, mit treffenden Vergleichen zum Sport. Denn dort gilt, wie auch im Studium: „Aufgeben ist keine Option“.

Am Ende gab kein Absolvent auf, und so konnten sich alle gemeinsam mit- und füreinander freuen. Für sieben Absolventen bot der Abend ein zusätzliches Highlight: Sie wurden für ihre herausragenden Bachelor- und Master-Thesen mit dem Innovation Award der SRH Fernhochschule geehrt.