Bezirkskantorat sucht Teilnehmer für Osterprojekt

Für das Familiensingen an Ostern in Riedingen sucht das Evangelisches Bezirkskantorat Biberach noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer - unabhängig vom Alter. Bei den drei Proben für das Osterprojekt sei die ganze Familie eingeladen mitzusingen - vom Krabbelkind bis zu den Urgroßeltern, heißt es in der Pressemitteilung. Vorbereitet werden alte und neue Lieder, die dann im Ostersonntagsgottesdienst am 31. März erklingen werden. Die Proben finden jeweils am Freitag- oder Samstagnachmittag um 16 Uhr im Johannes-Zwick-Haus statt und zwar am 9., 16. und 22. März.

Wer Lust hat, meldet sich per Mail an [email protected] oder unter Telefon 07373/9215533 bei Bezirkskantorin Saskia Eger an (zur besseren Planung) oder kommt bei den Proben einfach vorbei.