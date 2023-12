Was am Abend des 20. Mai dieses Jahres passierte, war dem 39-jährigen Angeklagten nur bruchstückhaft im Gedächtnis: Dass er seinen Nachbarn grundlos geschlagen, ihn und dessen Frau bedroht und übel beleidigt hat. Der einzige Grund dafür war der alkoholisierte Zustand. Weil er geständig war und auch Reue zeigte, kam er trotz einschlägiger Vorstrafen mit einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten davon.

Wiedersehen im Gerichtssaal

„Sie waren doch schon mal da!“ erinnerte sich Amtsrichterin Claudia Rief. Erst kurz vor dieser Tat hatte sie einen Strafbefehl wegen Bedrohung erlassen. Er sei im Unrecht gewesen, räumte der Angeklagte ein, und bereue es. Er habe damals ein „privates Problem“ gehabt, sich mit allen Leuten gestritten, auch mit seiner Familie, seiner geschiedenen Frau und seiner Freundin: „Ich bin einfach auf alle losgegangen.“ Ein Zündstoff sei auch der Ukraine-Konflikt gewesen, weshalb er sich in der russischen Community häufig gestritten habe - er sei gegen den Krieg, habe selbst einige Jahre in der Ukraine gelebt. Der Stimmung nicht zuträglich war der hohe Alkoholkonsum. Reichlich Whisky und Cognac hatte er nach eigener Angabe auch genossen, als er am fraglichen Abend gegen 22.30 Uhr bei seinem Nachbarn aufgetaucht ist, der gerade auf der Terrasse eine Zigarette rauchte.

Mitbewohner kommt zu Hilfe

„Es war ein Abend wie jeder andere“, berichtete der Nachbar vor Gericht. Der ungebetene Gast sei betrunken und auf Krawall gebürstet gewesen: „Er ist immer aggressiver geworden.“ Als die Frau des Nachbarn dazu kam und ihn aufforderte, das Grundstück zu verlassen, seien beide mit russischen Ausdrücken beleidigt worden. In der deutschen Übersetzung war „Schlappschwanz“ noch der harmlosere. Schließlich habe der Eindringling mit der Faust zugeschlagen, beim folgenden Gerangel am Boden nochmals. Währenddessen informierte die Frau die Polizei und holte einen anderen Mieter aus dem Haus zu Hilfe, der den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Laut den Zeugenaussagen ist er dann aufgestanden, hat sich mit Beleidigungen und Drohungen unter den Augen der Polizei erneut dem Nachbarn genähert, der sich aber mit einem Schlag zur Wehr setzte.

Entschuldigung kommt zu spät

Vor Gericht entschuldigte sich der Angeklagte bei den Opfern. Vorher sei ihm das nicht möglich gewesen, weil er sich auf polizeiliche Anweisung den Nachbarn nicht mehr nähern durfte. Dennoch habe er danach noch nachts an die Rollläden geklopft, ärgerte sich die Frau vor Gericht, für die die Entschuldigung zu spät kam. Vor allem der Kinder wegen nehme sie ihm das alles immer noch übel: „Das hat mich belastet.“ Es sei auch nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen. „Ich will, dass es zu Ende geht und möchte diesen Menschen nicht mehr sehen.“ Nicht alleine deswegen ist die Familie mittlerweile umgezogen. Dass die neue Adresse vor Gericht nicht genannt wird, war den Zeugen offenbar wichtig.

Bewährung wegen guter Sozialprognose

„Das hätten Sie in nüchternem Zustand sicher nicht gemacht“, gestand Staatsanwalt Sascha Musch dem Angeklagten zu: „Seelische Unruhe und Alkohol - das ist das Ergebnis.“ Allerdings sei er Alkohol gewohnt und habe gewusst, was er tat. Gegen den Angeklagten sprechen dagegen die teils einschlägigen Vorstrafen. Angesichts der Rückfallgeschwindigkeit komme nur eine Freiheitsstrafe infrage, die wegen der guten Prognose zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der 39-Jährige hat nach eigener Angabe seit Monaten dem Alkohol entsagt und lebt in stabilen Verhältnissen.

Suchtberatung als Auflage

In ihrem Urteil entsprach die Amtsrichterin der Forderung nach einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe, zur Bewährung ausgesetzt auf drei Jahre. Er wird der Bewährung unterstellt und muss drei Termine bei der Suchtberatung absolvieren. Weitere Auflage ist die Zahlung von 1000 Euro an die Kinderkrebsnachsorge. Es solle ein „deutliches Stoppschild“ sein: „Die letzte Geldstrafe hat ja nichts bewirkt.“ Zumindest in der mündlichen Verhandlung habe der Angeklagte einen positiven Eindruck hinterlassen. Beide Seiten verzichteten auf Rechtsmittel.