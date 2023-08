Polizeieinsatz in Riedlingen

Betrunkener Mann droht mit unechter Schusswaffe

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Großer Polizeieinsatz am Samstagmittag in der Riedlinger Innenstadt. (Foto: Georg Kliebhan )

In der Riedlinger Innenstadt musste am Samstagmittag ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Veröffentlicht: 20.08.2023, 16:05 Von: Tanja Bosch