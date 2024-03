Besuch in Riedlingen war „Heimkehr“

Die Nachricht über den Tod von Ulrich Lohrmann war für viele Altriedlinger in den vergangenen Tagen ein Thema. Zeitlebens hatte er eine starke Bindung an Riedlingen, die Stadt seiner Schulzeit bis zum Abitur. Der Besuch Riedlingens 2017 hing auch damit zusammen. Ein Klassentreffen mit Führung durch „das alte Schulhaus, einem Achtung gebietenden, gründerzeitlichen Backsteinbau“ ließ viele Erinnerungen wach werden und Namen der damaligen Lehrer wie Dr. Betzendörfer, Bruno Walliser, Eduard Mäußnest, Georg Pfänder, Paul Setz, Musiklehrer Alfons Treß und Schulleiter Adolf Thoma waren in aller Munde. Und trotzdem hielt Lohrmann fest, „dass Riedlingen, wo ich die ersten 15 Nachkriegsjahre verbracht hatte, ohne bekannte Gesichter irgendwie leer und nur noch Kulisse ist“. So war für ihn die „Heimkehr hierher ein Abschied auf Raten, der wohl nie zu Ende geht“, schrieb er in einem kurzen Traktat zum Klassentreffen.

In Augsburg mit der Familie wohnend und auf dem Stadtbauamt als Architekt arbeitend hat Ulrich Lohrmann die Liebe zur Natur wiederentdeckt. Bereits in seiner Kindheit wuchs er durch seinen Vater Richard Lohrmann, dem bekannten Landesforstmeister, in die „Lauferei“ hinein, wie er gerne erzählte. In dessen Verehrung trägt sogar die 300 Jahre alte Eiche im Heiligkreuztaler Wald den Namen des Vaters. Als begeisterter Wanderer, Radfahrer und Bergsteiger erstellte Sohn „Uli“ Lohrmann, wie ihn die Riedlinger nannten, ein ausgeklügeltes Programm für Augsburg und Umgebung, das auch publiziert und mit seinen unnachahmlichen Skizzen bebildert wurde. Die Augsburger Naturfreunde nannten ihn den „Wanderpapst“.

Bei so vielerlei Beanspruchung in Augsburg musste sich seine besondere Beziehung zu Riedlingen auf zwei Schwerpunkte beschränken: Der regelmäßige Besuch der Fasnet und die Leitung des Münchner Stammtisches für Exil-Riedlinger. Es war immer ein Erlebnis, bei Treffen der „Stuttgarter und Münchner Riedlinger“ im hiesigen Hirsch dabei sein zu können. Mehrere bebilderte und von Lohrmann sorgfältig geführte Alben berichten über die Jahrzehnte solcher Treffen. Doch auch hier, wie in vielen anderen Organisationen, reduzierte das Alter nach und nach die Anzahl der Teilnehmer. Eine lebhafte, bestens strukturierte und organisierte gesellschaftliche Begegnung fand ihr Ende, sowohl was den Münchener, den Stuttgarter und den Badischen Stammtisch betraf, den Lohrmanns Bruder Eberhard organisiert hatte.

Ulrich Lohrmann starb im Alter von 88 Jahren und wurde vergangenen Monat in aller Stille auf einem Augsburger Friedhof bestattet.