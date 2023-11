Nachwuchs-Tennisspieler Ben Eisele aus Riedlingen hat das WTB-Endturnier der Altersklasse U9 in Stuttgart-Stammheim gewonnen. Am Stützpunkt wurden am vergangenen Wochenende die Endturniere der besten Nachwuchsspieler Württembergs in den Altersklassen U8 bis U10 ausgespielt, gleichzusetzen mit der Meisterschaft auf Verbandsebene.

Die punktbesten acht Kinder jeder Altersklasse hatten sich mit ihren Ergebnissen die sie im Jahr über bei den Qualifikationsturnieren der Next-Level-Serie erzielt hatten, qualifiziert und spielten nun die Jahressieger aus.

Eisele setzt sich gegen die Favoriten durch

Gespielt wurde zunächst in zwei Vierer-Gruppen, in denen die vier Teilnehmer fürs Halbfinale ermittelt wurden. Ben Eisele spielte sich souverän durch die Gruppe und gewann alle Spiele deutlich. Am Sonntag wurden die Halbfinals und die Platzierungsspiele, das Finale und das Spiel um Platz drei, ausgetragen. Ben Eisele lieferte sich mit seinem Gegner aus Schwäbisch Hall ein spannendes Halbfinale. Der Riedlinger gewann das Spiel nach einem gewonnenen Tiebreak in zwei Sätzen.

Im Finale konnte er in einem ebenfalls starken Spiel gegen den an Position eins gesetzten Luka Lingenberg vom TC Markwasen Reutlingen gewinnen und freute sich am Ende über seinen ersten Platz. Belohnt wurden die Kinder mit einer schönen Siegerehrung, Pokalen und Preisen der VR-Talentiade.