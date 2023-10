60 Jahre Ehe ‐ und so viel zu erzählen. Immer aktiv, immer engagiert waren und sind beide: Am Montag und Dienstag feiern Adelinde und Ernst Walz ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum. Die standesamtliche Heirat am 9. Oktober wird heute wie vor 60 Jahren ein kleines Fest werden; damals war es ein Mittwoch, der Tag, an dem das Geschäft am Nachmittag geschlossen hatte. Kirchlich getraut wurde das Paar am Tag danach, dem Donnerstag. „Und plötzlich ist man alt g’worda“, sagt Ernst Walz heute.

Erinnerungen an die Kindheit in Altheim

„Unser Leben war sehr turbulent, mit all seinen Höhen und Tiefen“, so Adelinde Walz. Eine „perfekte Altheimerin“ sei sie, habe hier ihre Kindheit verbracht. Als Ältestes von drei Kindern der Familie Aßfalg wuchs sie in der Bachgasse auf, erinnert sich an zahlreiche Spielgefährten dort. Und an ihre Hennen, ihre Lieblinge.

Nach Abschluss der Volksschule und dem Umzug der Eltern nach Riedlingen besuchte Adelinde Aßfalg die Handelsschule St. Agnes. Eine kaufmännische Lehre bei einer Versicherung schloss sich an. Als 17-Jährige wurde sie nach Ebingen versetzt. „Ins evangelische Ausland“, ergänzt sie schmunzelnd. Sehr selbstständig konnte sie dort leben und arbeiten: „Und das hat mir gefallen.“

Ernst Walz wuchs in Riedlingen auf; er war Ältester von elf Geschwistern, mit großen Altersunterschieden. Seine Eltern betrieben unter anderem eine Handlung hinter dem Zwiefalter Törle; Lebensmittel wurden dort verkauft, aber auch Kohlen, Heizöl, Düngemittel.

So wurde der junge Ernst Walz nach Abschluss der Wirtschaftsoberschule und der Ausbildung zum Groß-, Außenhandels- und Bankkaufmann im elterlichen „G’schäft eingespannt“. Nach dem Tod des Vaters löste er die Geschäfte in Riedlingen auf und machte sich in Uttenweiler selbstständig. Dorthin warb er die junge Adelinde Aßfalg 1962 von der Versicherung ab; 1963 heirateten sie.

Stürmische Zeiten

Gekannt, sagen beide, hätten sie sich schon lange; der Gallusmarkt 1958 aber änderte die Situation. Er war mit einem Freund auf dem Rummelplatz, sie mit einer Freundin ‐ und beim Autoscooter trafen sich die vier. „Und von da an ist die Bekanntschaft in eine Freundschaft umgeschlagen.“ Eine „stürmische und interessante Zeit“ hätte damit begonnen, so die Jubilarin im Blick zurück. Im Oktober 1962, erinnern beide detailliert, habe er gefragt: „Wie wär’s, wenn wir uns am 1. Adventssonntag verloben?“

Ihre Antwort bestand aus ihrer häufig gebrauchten Redewendung: „Wenn du moinsch!“ Beim Blättern im bereitliegenden Fotoalbum kommen viele Erinnerungen an das exakt zum verabredeten Zeitpunkt veranstaltete Fest zutage und die Hochzeit im Jahr darauf. „Oh, isch des lang her!“, sagt Ernst Walz beim Betrachten der Fotos.

Da in Riedlingen keine Wohnung zu bekommen war, waren in Uttenweiler die Räume über dem Laden für das junge Ehepaar renoviert worden. Die dem Hochzeitsfest am Donnerstag folgenden beiden Werktage war der Laden geöffnet. „Es war immer das G’schäft im Vordergrund“, so Adelinde Walz. „Am Samstagmittag um drei sind wir in Hochzeitsurlaub gefahren“, erinnert sich Ernst Walz. An den Gardasee, für eine Woche.

Drei Kinder geboren

Innerhalb der nächsten Jahre wurden die drei Kinder geboren. An die „Räuberhöhle“, das Stüble neben dem Verkaufsraum, denkt Adelinde Walz gerne zurück. Hier habe sie das Glück und die Möglichkeit gehabt, mit und bei ihren Kindern zuhause und doch für die Kundschaft da zu sein: „Das war Gold wert!“

1972 eröffnete das Ehepaar ihren Lebensmittelmarkt mit Feinkost in der Grüninger Siedlung, wohnte jedoch weiterhin in Uttenweiler ‐ bis 1979 das Haus an der Gammertinger Straße fertig zum Einzug war. Für Geschäft und Familie lebten beide bis 1991. Dann der weitreichende Entschluss: Sie verkauften die Firma, um die intensive Pflege ihres Vaters zu übernehmen. Der war nach Schlaganfällen gelähmt und lebte bei ihnen.

Hier im Haus, mit dem großen Garten, den mobilen Gemüsebeeten, den Blumen und Beeren, dem Platz für Andenken und Erinnerungen, lebt das Ehepaar heute noch. Kämpfer, sagen sie unisono, seien sie immer gewesen; Kämpfer mit Leib und Seele.

Große Feier mit der Familie

Mit Dankbarkeit schauen beide zurück auf ihr langes, ereignisreiches, gemeinsames Leben. Mit den drei Kindern und deren Partnern, den acht Enkeln und in Kürze einem Urenkelkind wird das groß gefeiert werden ‐ exakt 60 Jahre nach der kirchlichen Trauung.