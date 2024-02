Es ist schon eine besondere Tradition, die seit 193 Jahren am Fasnetsdienstag über 350 Männer zum Froschkutteln treibt. Aber auch die Weiber von der Stadt stehen den Männern nicht nach.

Zwar kutteln sie erst seit 48 Jahren, sind in ihren Reden aber nicht weniger spitzzüngig und sehen in ihrem Weiber-Outfit allemal besser aus als die Männer mit Stumpen im Mundwinkel, einem Schoppen zuviel und seltsamen Kopfbedeckungen auf den Häuptern.

Kretsche kommt zum Kutteln

Eng an eng werden sie wieder sitzen an langen Tischen. Weinflaschen stehen auf dem Tisch, Löffel und Wecken liegen bereit für das spätere Kuttelmahl. Der Ehrentisch wird gut besetzt sein mit Promis aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. So war es schon immer, so wird es wieder sein.

Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft wird als Hausherr in seinem großen Rathaussaal jede Menge Froschkuttler begrüßen können. Allen voran lässt es sich des Ländles Ministerpräsident nicht nehmen bei der Traditionsveranstaltung dabei zu sein. Er hat der Zunft bereits zugesagt, kann Zunftmeister Thomas Maichel berichten.

Auch Regierungspräsident Klaus Tappeser hat an den Riedlinger Traditionen Gefallen gefunden. Zusammen mit seinem Vize Utz Remlinger wird er sich das Kuttelmahl einverleiben. „Als Saulgauer und Oberschwabe liegt mir die Fasnet wahrlich im Blut. Wie die letzten Jahre auch freue ich mich daher besonders über die persönliche Einladung der Riedlinger Narrenzunft Gole und das zünftige Froschkuttelnessen in geselliger Männerrunde.

Da versammeln sich die tapferen Narren, um diese schwäbische Delikatesse zu genießen, während die „Weiber der Stadt“ draußen bleiben müssen“, so Tappeser. Wo sonst gebe es schon die schöne Tradition, sich erst in humorvoller Runde kulinarische Innereien einzuverleiben und im Anschluss das Rathaus elegant über eine Rutsche zu verlassen?

Stimmung köstlich wie die Innereien

Während der in Bad Saulgau aufgewachsene Tappeser mit den oberschwäbischen Gepflogenheiten vertraut ist, ist Remlinger ein Kind des Ellwanger Faschings und muss in Riedlingen ein „Helau“ gegen das „Gooole“ eintauschen. „In Riedlingen ist die Stimmung stets so köstlich wie die Innereien auf dem Teller!

Die großartige Arbeit der Narrenzunft Gole und die ausgelassene Narrenstimmung werden ganz sicher auch in diesem Jahr dazu beitragen, dass das Froschkuttelnessen mit seinem Gänsemarsch um den „Stock“ und der Rutsche aus dem Rathaus traditioneller Höhepunkt der Riedlinger Fasnet sein wird.“

Auch der gebürtige Riedlinger General a. D. Wolfgang Schneiderhan hat sich fürs 193. Froschkutteln angesagt und Ehrenbürger Winfried Aßfalg ist ebenfalls dabei. Zwei ehemalige und ein aktueller Landrat sind dieses Jahr ebenfalls wieder angekündigt beim Kuttelmahl. Wilfried Steuer und auch der jetzige Sparkassenpräsident Peter Schneider stehen auf der Gästeliste.

Mario Glaser, der 2023 als neuer Landrat beim Kutteln debütierte, schmeichelte sich im vergangenen Jahr mit den richtigen Worten ein. „Ohne Riedlinga war schon vor 50 Johr bei der Kreisreform nix los, erst s’Donaustädtle macht da Biberacher Landkreis groß!“ Wie großartig die Riedlinger Fasnet ist, erlebte Glaser beim großen Landschaftstreffen, dessen Schirmherr er war.

Dörflinger beweist sich als Barmann

Ganz aktiv als Fasneter ist auch der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger in diesem Jahr. Bei keinem Narrentreffen in der Region hat er gefehlt. In Neufra, Ertingen und Riedlingen war er dabei. Nicht nur um von der Tribüne als Ehrengast herunterzuwinken. In Riedlinger hat er mit angepackt und war als Barmann aktiv.

„Das Froschkuttelnessen ist absolut echt und eigenständig. Alles, was die oberschwäbische Fasnet ausmacht, wird hier in Riedlingen ohne Filter gelebt: Lebensfreude, Tradition und humorvolle Kritik“, sagt Dörflinger. Das müsse man einfach erleben, um den Riedlinger Fasnets-Virus nachvollziehen zu können. Sein erstes Froschkuttelnessen in Riedlingen war für ihn ein ganz besonderer Moment und er freue sich jedes Jahr aufs Neue. „Ich lasse mich treiben und genieße den Tag in vollen Zügen“, so der Landtagsabgeordnete.

Während bei den Männern die Promidichte wieder sehr hoch sein wird, sind bei „den Weibersleut’ alle Frauen gleichermaßen prominent“, sagen die Oberweiber Marlene Müller und Mechtild Kniele. Es dürfe jede teilnehmen, die ein Weiberhäs - weißes Nachthemd und eine weiße Haube - trage und gute Fasnetslaune mitbringe.

Fräuleins mit Fußballerwaden bedienen

Die Weiber von der Stadt feiern wie immer im Sportheim Donaustuben, wo sie von charmanten „Fräuleins mit Fußballerwaden“ bedient und umsorgt werden. Zum Wachwerden gibt es wie eine flotte Frühgymnastik - das ist dieses Jahr vielleicht auch besonders notwendig, denn das Programm beginnt eine halbe Stunde früher, nämlich schon um 8.30 Uhr. Einlass ist ab 7.45 Uhr.

Dann ist genug Zeit zum Schunkeln, Singen und natürlich auch zum Schwätzen. Erwartet werden originelle Beiträge; hier darf über die Männer gelästert und das Lokalgeschehen kritisch-ironisch beleuchtet werden. Im Eintritt von 12 Euro für Erwachsene ist ein Glas Sekt, sowie Kaffee oder auch Mineralwasser und eine Butterbrezel enthalten. Kinder bezahlen 5 Euro. Wer mag, bekommt ebenfalls ein Kuttelmahl serviert.

Kurz nach 11 Uhr machen sich die Weiber auf den Weg zum Rathaus, um die Männer aus dem ersten Stock über die Rutsche ins Freie zu locken. Diese zieren sich dann wie alle Jahre ein wenig und finden so gegen 11.15 Uhr den Weg nach unten, um sich im Kantelmarsch auf den Weg ins Kreuz zu machen. Im großen Fasnetsumzug - die Weiber von der Stadt sind da auch dabei - ab 14 Uhr geben die Narren noch einmal alles, um dann um 19 Uhr die Fasnet auf dem Marktplatz zu verbrennen.