Über diese Nachricht freuten sich Einheimische und Besucher: An der Donaubrücke direkt am Donauufer soll in den Räumen des ehemaligen Café Hammer ein Eiscafé mit einer großen Terrasse entstehen. Derzeit bietet allein das „Stadtgespräch“ die Möglichkeit, in Riedlingen direkt am Wasser zu sitzen. Doch nachdem 2021 noch auf der Baustelle gearbeitet worden war, hat sich seit dem vergangenen Jahr bis heute nichts mehr getan.

Architekt aus Biberach ist Eigentümer

Der Bauherr, ein Architekt aus Biberach, hatte insgesamt drei Häuser gekauft, zu dem auch das ehemalige Café Hammer zählt. Bei den Bauarbeiten wurden bisher Wände abgerissen, Schaufenster entfernt sowie neue Mauern hochgezogen und gestrichen.

Dort, wo an der Donau die Terrasse entstehen soll, wurde der verwilderte Garten entfernt und der Boden eben gemacht. Mehrere Wochen stand ein Gerüst im Garten mit einem Tisch und Stühlen. Das ließ vermuten, dies sollte die Höhe der Terrasse darstellen.

Bauherr will sich nicht öffentlich äußern

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung möchte sich der Eigentümer weiter nicht öffentlich zum Baufortschritt und zu den Gründen für den Baustopp äußern. Ärger mit der Stadt wegen seines Bauvorhabens habe er aber nicht, betont er. „Fragen Sie am besten einfach bei der Stadt nach.“

Umbau des Cafés seit 2020 genehmigt

Zu den weiteren Plänen des Bauherrn kann auch Stadtbaumeister Wolfgang Weiß nichts sagen: „Die Terrasse und der Umbau des Cafés sind seit 2020 genehmigt.

Nur die Dimension von Gründung und Bohrpfählen erschien sowohl dem Stadtbauamt als auch dem Denkmalschutz für die Terrasse zu groß. Auch dem Wunsch der Erweiterung des Balkons, in einer Größe, die für die Bebauung der historischen Altstadt zu massiv gewesen wäre, konnte die Stadt nicht zustimmen.

Keine Pflicht, das Gebäude in bestimmter Zeit fertigzustellen

Bürgermeister Marcus Schafft erklärt, er bedauere auch, dass es mit den Bauarbeiten nicht weitergehe. „Es gibt aber keine Baupflicht, das Gebäude in einer bestimmten Zeit fertigzustellen. Die Stadt hoffe trotzdem, dass der Bauherr das Gespräch suche. Er sei schließlich in der Pflicht, das Gebäude fertigzustellen.

Abends regelmäßig Licht auf der Baustelle

Obwohl die Arbeiten aktuell ruhen, ist auf der Baustelle und in den Innenräumen abends regelmäßig Licht zu sehen. Der Bauherr habe ihm versichert, dass er immer wieder auf der Baustelle sei, um nach dem Rechten zu sehen, sagt Schafft.