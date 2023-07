Es ist Sommer. Es ist heiß. Die aktuellen Modetrends zeigen viel Haut, wenig Stoff, sind körperbetont, gelocht, geschnürt, bauch– oder rückenfrei, haben Cut–outs an allen möglichen Stellen. Dennoch gelten bestimmte Dresscodes für bestimmte Arbeitsstellen. Auch für Schulen?

Obwohl sich die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler bereits im Ferienmodus bewegen, zählt auch die letzte Schulwoche zum Schuljahr. Wenn das Thermometer über 30 Grad klettert, wollen auch Schüler leicht bekleidet durch den Tag zu gehen.

Kaum Kleiderordnungen

Allerdings ist da nicht alles möglich, wie eine Schule in Wermelskirchen in Nordrhein Westfalen zeigt. Dort sind Jogginghosen und Trainingsanzüge verboten. Auch Kappen, Mützen und Jacken sind tabu, ebenso tiefe Ausschnitte und zu viel Haut, beispielsweise ein unbedeckter Bauchnabel. Solche Kleiderordnungen gibt es an den meisten Schulen um Riedlingen nicht. Aber eine Grenze zwischen Tolerierbarem und Dingen, die zu weit gehen.

Wir hatten schon vereinzelt Schülerinnen, die zu freizügig gekleidet waren. Da haben wir es aber immer mit einer höflich klaren Ansage erreicht, dass sie am nächsten Tag wieder angemessen gekleidet waren. Martin Romer

In der Hausordnung der Joseph–Christian–Gemeinschaftsschule in Riedlingen steht, laut Rektor Martin Romer, der Passus: „Wir wollen eine förderliche Arbeitsatmosphäre schaffen. … Unsere Kleidung ist angemessen.“ Gravierend sei das Kleidungsproblem jedoch nicht an der Schule: „Wir hatten schon vereinzelt Schülerinnen, die zu freizügig gekleidet waren. Da haben wir es aber immer mit einer höflich klaren Ansage erreicht, dass sie am nächsten Tag wieder angemessen gekleidet waren.“ Bei Jungen sei das Thema eher das Tragen ihrer Caps im Klassenzimmer. Auch das ist in der Hausordnung geklärt: keine „Mützen, Caps oder Ähnliches“. Gespräche mit dem Klassenlehrer regelten die Kleidungsthematik meist relativ problemlos.

Guter Kontakt zwischen Lehrern und Schülern

Am Kreisgymnasium Riedlingen gibt es dagegen keine in der Hausordnung geregelte Kleidungsvorschrift. Ein guter Kontakt zwischen Lehrer und Schüler münde bei gegebenem Anlass in ein klärendes Gespräch — zwar mit unterschiedlichem Erfolg, dennoch bisher ohne Beanstandungen, lässt Schulleiterin Anja Blüthgen ausrichten.

Schwieriges Thema

Der Schulleiter des Progymnasiums in Bad Buchau Matthias Hoffmann erachtet dieses Thema als „schwierig“. Er sagt jedoch: „Ich sehe da kein Problem bei uns.“ Die Schülerinnen und Schüler seiner Schule — sie sind zwischen elf und 15 Jahre alt — zögen sich nicht an, „um zu sexualisieren“. Diesen Bereich verortet er eher im „Blick des Betrachters“. Kein Problem für ihn: „Ein bisschen bauchfrei bei diesen Temperaturen.“

Kurze Hosen oder kurze Hemden sieht er als nicht zu freizügig. Auch bei Jungen sei der Kleidungsstil eher unproblematisch. In den vergangenen zwölf Jahren als Schulleiter an dieser Schule erinnert er einen einzigen Vorfall mit „Strandklamotten“. Der betreffende Schüler sei daraufhin angesprochen worden: „Es ist noch kein Urlaub.“ Aktuell würde Matthias Hoffmann bei gegebenem Anlass weiterhin das Gespräch mit der betreffenden Schülerin, dem betreffenden Schüler suchen. Er würde darauf hinweisen, ob ihr oder ihm bewusst sei, wie die Kleidung auf andere wirke.